快訊／第21期疫苗今開約、雙北桃園再爆新案　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/26）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。1922平台第21期春節過後首梯開打，今上午10點開始分階段預約；另本土疫情方面，桃園市一早傳出包含自貿港區等傳練都有新增確診；新北亞東醫院有病患與孩子篩檢陽性；台北市方面，傳出新北確診者足跡曾至101的LV趴，另松山區也有幼兒園確診，相關情況預期記者會中說明。

指揮中心說明，第21期將提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。另請已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第21期疫苗預約1/26開始，年後2/7開打。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：2月7日至2月13日。

二、符合資格對象：2021年11月21日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：1月26日上午10時至1月27日下午4時。

(二)50歲-64歲：1月26日中午12時至1月27日下午4時。

(三)18歲-49歲：1月26日下午2時至1月27日下午4時。

桃園市政府上午召開疫情說明記者會，針對最新疫情狀況說明，而市長鄭文燦表示，25日擴大採檢3288人，結果出爐後有新增確診個案；遠雄自貿港區部分，昨天有2789人進行二採，也有出現陰轉陽的個案。

感染源不明個案方面，幼兒園一對6歲與3歲姊妹確診的部分，市府也針對幼兒園進行全員篩檢，共採664人，也有新增確診個案；龍潭50多歲退休人員確診，經查後其為山友，感染源仍在追查中，但匡列採檢後，也有新增確診個案，因此衛生局在八德、龍潭增設採檢站，希望這幾條社區傳播鏈要持續擴大篩檢，盼能盡早阻斷傳播鏈。