威力彩頭獎連27槓上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

▲小孟老師說，周四財神在正東方，建議尋找住家或工作地東方的投注站。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩頭獎連摃27期，台彩預估周四開獎上看6.2億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文分享，4星座「魔羯、雙魚、處女、天秤」以及4生肖「兔、牛、狗、蛇」中獎率最高。

Top4：魔羯座

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1月27日火星與冥王星落入魔羯座本命宮位，顯示魔羯座財運爆發力十足，但美中不足水星呈現逆行位置，代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。

除此之外，火星也代表紅色力量，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下「財神速速來」，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。

Top3：雙魚座

海王星與木星落入雙魚座的本命宮，木星吉星照耀命宮將會為你帶來財運，這也顯示雙魚座投資運勢很旺盛，海王星引力可以幫你招來財氣。小孟老師建議你可以吃水中生物，如蛤蜊、蝦子、海帶、紫菜等，如此一來，就能吸引海王星引力，向你逐漸靠近，讓你在下注後可以富甲一方。

Top2：處女座

冥王星與火星落入處女座的偏財宮，顯示處女座會有突發橫財運勢表現亮眼。小孟老師建議你可以用一張紅紙，在紅紙上畫6個星星，代表6星匯聚齊發，讓財神爺來看見自己選的號碼並且加持，最後可以在下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的6星紙，到投注站下注，6星的能量就能讓你全身上下充滿財氣。

Top1：天秤座

太陽土星落在天秤座財宮，因此天秤座財運能被財神加持，而土星五形屬土，建議你下注前可多吃根莖植物，能讓財氣永久穩住並且盤根扎穩，如甘藷、蘿蔔、山藥。

小孟老師說，周四財神在正東方，建議尋找住家或工作地東方的投注站，能讓你財庫飽滿，財運能量最強時間是早上7時到11時、晚間5時到7時。