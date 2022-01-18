新竹女高中生確診！「下課常搭台鐵2541班次」　市府急清消

▲新竹清消畫面。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、林昱萱／新竹報導

新竹傳出一家四口確診案，其中一人為義民高中女學生，而經過初步疫調後，衛生局發現，該女學生平日下課後習慣會徒步至台鐵竹北火車站搭乘2541班次列車至台鐵北新竹站。

衛生局指出，新竹市今天(18日)新增的一位10多歲女性確診案例，是新竹縣義民高中學生，竹縣衛生局昨(17日)晚至今早會同教育局前往環境風險評估和疫調，持續匡列學校接觸者中，目前匡列學校2班89人、老師6人，居家隔離並採檢中。

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衛生局指出，學校今起全面停課14天，上午已由環保局人員協助校園環境消毒，下午則緊急協調台北榮民總醫院新竹分院醫護人員進駐校園設置篩檢站，擴大採檢。

另外，經初步疫調後發現，該名學生平日下課後習慣會徒步至台鐵竹北火車站搭乘2541班次列車至台鐵北新竹站(16：10至16：17)。對此，環保局也派員針對車站和環境消毒。

針對此案，新竹市衛生局稍早也說明，新增4案確診個案，為一家四口父親、母親、同住兩名子女，分別為40多歲女性、10多歲女性及未滿10歲女性。此外，該案是因為父親發覺自己出現症狀，又懷疑自己和確診者足跡重疊，因此自行前往採檢，而其中3名同住家人經匡列採檢後也確診。