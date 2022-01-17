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花65萬找人喬毒品官司　被判5年才知受騙！假國安人員起訴

▲自稱是某建設公司負責人的桃園市李姓男子，假扮司法黃牛詐騙吳姓夫妻檔千萬餘元後避不見面，桃檢以詐欺罪嫌向法院聲押獲准。（示意圖／視覺中國CFP）

▲歐姓男子假冒國安局人員充當司法黃牛。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名歐姓男子冒充國安局人員，宣稱和警察、檢察官「很熟」，蔡姓男子因為販賣毒品案件在法院審理中怕被重判，找上歐男，蔡男向媽媽、姐姐、妹妹籌了65萬「處理費」交給歐男，結果事後仍被法院重判徒刑5年，才知道受騙上當憤而提告，檢察官偵結後，認為歐男詐欺事證明確，依法將他提起公訴。

歐姓男子在2012年就曾因詐欺案件被判3年3個月，假釋出獄後還在保護管束期間，就假冒國安局人員當起司法黃牛，檢方調查，歐男在2020年3月間，得知蔡男因為販毒案件怕被重判後，就以國民黨製發的國安調查證，假冒國安局人員，說只要65萬元就可以幫忙疏通市刑大和檢察官。

歐男吹噓說，販賣毒品案可能判無期徒刑或10年以上，只要他「處理」過後，了不起判個1、2年，而且免羈押，蔡男信以為真，於是向媽媽、姐姐、妹妹等親友借錢，湊齊65萬元後，分兩次火速送給歐男。

沒想到過了幾天，蔡男就被屏東地方法院判徒刑5年，才知道受騙上當，憤而提告。

歐男偵訊時只坦承說拿65萬是要去宴請市刑大的朋友，而且也沒假冒國安局人員，但檢察官偵查後認為事證明確，依詐欺罪嫌將歐男提起公訴。

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