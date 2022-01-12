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吉普車陷草叢險墜谷！警救援驚見「後輪懸空」改調挖土機解危

▲▼吉普車右側輪深陷雜草中，左後輪懸空員警研判車輪陷入太深，要調派挖土機才能順利脫困。（圖／玉里分局提供，下同）

吉普車右側輪深陷雜草中，左後輪懸空員警研判車輪陷入太深，要調派挖土機才能順利脫困。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮一名農友日前駕著吉普車到苦茶園整地，卻因山區小徑雜草叢生，車開到卓溪鄉豐坪溪溪床口迷失了路徑，吉普車也陷在草叢內泥濘中進退不得，眼見一旁就是一層樓高的溪谷，深怕不小心就連人帶車掉進溪谷，嚇得膽顫心驚一身冷汗，只能趕緊撥打派出所電話請求協助。

▲▼吉普車右側輪深陷雜草中，左後輪懸空員警研判車輪陷入太深，要調派挖土機才能順利脫困。（圖／玉里分局提供，下同）

挖土機先清除路面的雜草，開闢一條可供行駛道路，接著以繩索綁著一步一步將吉普車拉回道路上。
     
立山派出所副所長林文雄、警員陳永光2人獲報馳赴現場查看，發現吉普車右側輪深陷雜草中，左後輪懸空險象環生，員警研判車輪陷入太深，一定要調派挖土機來協助才能順利脫困。

▲▼吉普車右側輪深陷雜草中，左後輪懸空員警研判車輪陷入太深，要調派挖土機才能順利脫困。（圖／玉里分局提供，下同）

副所長林文雄立即請村民駕駛貨車載運挖土機前來協助，先清除路面的雜草，開闢一條可供行駛道路，隨後2名員警與挖土機司機聯手將泥土墊在懸空的左後輪，形成可供車輪抓地的路；接著以繩索綁著吉普車右後輪，挖土機用挖斗以拉的方式，將吉普車扶正，再將繩索牢固的綁著後保桿，一步一步將吉普車拉回道路上，總共費時1個小時才順利解決這次危機。事後民眾不停感謝警察的熱心相助，並讚許警察真的是人民保母！

▲▼吉普車右側輪深陷雜草中，左後輪懸空員警研判車輪陷入太深，要調派挖土機才能順利脫困。（圖／玉里分局提供，下同）
     
經了解該名男子欲前往自家種植的苦茶油田整地，便駕駛有四輪傳動的吉普車沿著花66線道旁的產業道路前進豐坪溪溪床口，由於一段時間沒有前來，原本一覽無遺的草地卻變成雜草叢生，雜草甚至比人還高，駕駛越開越覺得不對勁，已經忘記自己園地確切位置，欲調頭時吉普車已身深陷其中動彈不得。

玉里分局分局長温基興表示，警察是接觸民眾最頻繁的公務員，當民眾需要協助，應主動伸出援手，展現警察良好服務形象；為民服務不但是工作之一，更是功德一件，員警發揮機智調派挖土機，堪稱警察之表率；最後也感謝提供挖土機的村民，才能即時排除民眾困難。

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