理論被現實擊潰！　陸知名經濟學家轉型基金經理8個月慘虧近20%

▲大陸知名經濟大陸知名經濟學家姜超投入基金實操，績效表現不如預期。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名經濟學家姜超2月離開原先任職的海通證券後加盟中泰資管，並在4月成立由他管理的首支私募基金產品，截至12月20日，該產品單位淨值為0.8076元，八個月內浮虧19.24%。姜超在首秀失利的情況下，仍在個人公眾號上發出對2022年經濟市場的研究及展望，被外界認為做理論很拿手，現實上的績效反應卻不如預期。

▲姜超在研究領域多次拿下業內第一。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，中泰資管發布的中泰超新星1號由中泰資管聯席首席投資官姜超擔任基金經理。截至12月20日，中泰超新星1號的單位淨值為0.8076元，回撤19.24%。而同期同類基金平均收益為4.94%，中泰超新星1號在同類725只產品中排名717名。另外與滬深300指數相比，中泰超新星1號的表現遜色不少。

公開資訊顯示，姜超為清華大學數量經濟學博士，曾任國泰君安證券公司研究員，海通證券研究所副所長、首席經濟學家、首席宏觀債券分析師。在10餘年的賣方研究工作中，姜超曾多次榮獲新財富、水晶球、金牛獎等分析師評選宏觀和債券方向的第一名，被業內稱為賣方大佬之一。

正因為姜超的研究分析報告在業內取得多項第一，在外界的高期待下，讓外界感慨高研究水平與真正投資實踐間的差異。

對於外界的質疑，姜超在最新發表的文章中以2022年趨勢作為基礎，對其管理的基金仍充滿信心。他表示，預計GDP增速或在5%左右，而廣義貨幣和社融餘額增速仍保持在8至10%左右，貨幣超發的局面難以得到根本性的改變。而在房住不炒的背景下，超發的貨幣有望流入資本市場。

姜超強調，這也是他選擇從研究轉型做投資的一個最重要的原因，「他做了一個長期的判斷，在未來的10年甚至20年，主要的機會就在於中國的資本市場。」