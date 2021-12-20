王力宏私訊李靚蕾：給妳condo！2單字學到了　醫：英文課會考

記者陳俊宏／綜合報導

歌手王力宏被前妻李靚蕾核彈級爆料毀滅，沒想到他傳給對方的訊息，其中的英文單字卻引發討論。有網友直呼，「學到兩個單字了，果然英文還是要從生活學起。」

「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專19日說，「英文課來了，當初如果用condom（保險套），現在就不用給 condo（自有產權公寓），大家說 484（是不是）？」文中提到，這兩個單字下周會考。而condom和condo只差了一個「m」字。

▼ 李靚蕾曝光王力宏的簡訊截圖。（圖／翻攝李靚蕾IG）



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對此，許多網友留言，「事前戴condom，勝過事後送condo」、「學到兩個單字了，果然英文還是要從生活學起」、「原來兩個字這麼相近！卻又如此遙遠」、「看八卦學英文。」

而網友會討論起這兩個單字，源自於李靚蕾公布王力宏給她的訊息截圖，只見內容寫道，「給妳吾疆房子（condo），然後妳告訴媒體昨天其實是你太難過、狀態不好下發的文，王力宏並沒有做那些事，然後妳道歉。」

李靚蕾心寒表示，「我當時跟你說我覺得很遺憾，我們認識了這麽多年，到了現在你還是不知道我是不會被錢收買的人。如果我會選擇幫你，只會是因為我在乎你這個人。可笑的是，我竟然還認真考慮了你請我犧牲自己名聲，挽救你的事業的請求（在不收取任何利益的前提下）。」

▼王力宏與李靚蕾情斷8年婚姻。（圖／翻攝王力宏IG）

