家裡驚見「詭異綠眼魔」4蟲合體！他傻眼求救　內行解答：很凶猛

▲有網友在家中發現詭異怪蟲。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者曾羿翔／綜合報導

昆蟲世界裡無奇不有，有位網友就在自家裡桌上發現一隻詭異怪蟲，原本以為是蚊子，結果詭異模樣讓他看傻，因為這隻蟲同時擁有蜻蜓、蒼蠅、蚊子以及蟑螂的特徵，決定直接上網求救。PO文引起許多人熱議，其中就釣出內行解答這隻怪蟲的「真實身分」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文並附上怪蟲照片，那個...前幾天發現家裡桌上有個東西，原本以為是蚊子！請問各位大神，「這個有著蟑螂腳，蒼蠅眼的巨人蚊子是什麼蟲？會是蜻蜓嗎？」從照片可以看出，原PO手中的怪蟲有著兩顆大眼，綠色中夾雜橘紅色，腳與一般蒼蠅相當不同。

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▲內行解答這隻怪蟲是「食蟲虻」。（圖／翻攝自爆廢公社）



貼文一出引起許多網友討論，有人就開玩笑表示，「是化妝的蚊子」、「他是不是萬花筒看太多」、「蜻蜓尾巴與翅膀、蟑螂腿、蚊子嘴、蒼蠅眼睛，混種太厲害了」、「好鬧的長相」、「蟻人」。結果釣出內行解答，這隻蟲「是食蟲虻」。

據了解，食蟲虻又稱盜虻，習性凶猛，共通點是都有粗壯且長著刺的腿，臉部有濃密鬍子狀的鬃毛，兩隻大的複眼中間有3個單眼。鬃毛在遇到獵物時會保護頭部與臉部。此外，食蟲虻的喙短且強，可刺破獵物並注入含有毒性和蛋白水解酶的唾液，使獵物從內部麻痹，通過長嘴吮吸液體。此外，成年的食蟲虻還會攻擊蒼蠅、甲蟲、蝴蝶、飛蛾、蜜蜂、螞蟻、蝗蟲以及蜘蛛等昆蟲。

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