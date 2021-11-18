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iPhone明年起可以DIY　蘋果開賣零件工具！果粉自己修

▲iPhone 13雖然上市不久，但目前已經有許多iPhone 14的傳言流出。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 13。（圖／取自9to5mac）

文／中央社記者周世惠舊金山17日專電

蘋果公司今宣布名為「自助服務維修」新方案，明年起將對iPhone 12 以上手機用戶出售零件和工具。新增的DIY選項，果粉有機會秒變手機維修達人。

蘋果公司今在官網宣布，「自助服務維修」（Self Service Repair）計畫將推出一些較常需要更換的零組件，像是手機螢幕、電池和相機模組，明年初登場時會有200多種零件和工具對外販售，陸續會再新增更多品項。

科技新聞網站The Verge今天指出，此計畫對蘋果公司是巨大的轉變，蘋果歷來抵制「維修權」（Right to Repair）運動，並反對用戶在蘋果直營店以外的進行產品維修。

iPhone 12 和 iPhone 13的手機用戶將是首批可以購買零件自己動手維修故障手機的適用對象。自助服務維修計畫的範圍將擴大到以蘋果自製M1晶片的蘋果電腦。地區從美國先行，再擴展到世界其他國家地區。

蘋果公司表示，相關零件的售價待推出時才會公布，但會比照現行對獨立手機維修商的零件收費。蘋果強調這項計畫主要提供給「有維修電子設備相關知識和經驗的專業人士」。

對於有意DYI維修蘋果產品的用戶，至少近期內將多一個選擇，唯獨修壞的風險必須自己承擔。

舉凡手機、醫院儀器到農具機等製造商都面臨愈來愈大的壓力，加上「維修權」運動的推進，放寬對獨立設備維修商或DIY維修權的限制已成趨勢。

美國有線電視新聞網CNN今天報導，許多大廠的電子產品採用不可更換的記憶體或電池，或用特殊膠水封裝的做法，引來批評。業者的策略被認為影響獨立維修業者的生存、導致消費者付出更多代價，且對環境有害。

美國總統拜登（Joe Biden）今年7月通過行政命令指示聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）要求企業允許DIY維修。數天之後，聯邦貿易委員會全數通過譴責製造商現行的維修限制，主席麗娜汗（Lina Khan）誓言「根除」可能有違美國反壟斷與消費者保護法的相關限制。

報導指出，在英國和歐洲早已推出、或正在考慮立法，迫使製造商提供備份零件給消費者。

推動「維修權」運動的知名倡導人士包括蘋果公司的共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）。 他曾在一個名人喊話的網站Cameo說，若非他成長於開放的科技世界，不會有蘋果這家公司。

 

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