華為高管婚外情3年玩膩　小三PO恩愛照下通牒「不付錢魚死網破」





▲華為高層被控出軌逼墮胎。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科技圈再爆醜聞，華為戰略部總裁張文林，被一名正妹女網友「葉霖兒diva」露臉舉報婚內出軌，騙了女方3年，事情敗露後各種脅迫女方打胎，對生下來的孩子更是不聞不問，甚至還聯合正妻向女方索要72萬人民幣（約新台幣313萬元）的生活費。

「葉霖兒diva」發文指出，張文林在2019年10月和自己相識，之後以單身身分兩人交往3年，曾甜言蜜語要求生3個孩子。「葉霖兒diva」表示，自己2020年12月真的懷孕後，張文林卻變臉找律師用威脅騷擾等各種手段，要求拿掉孩子，她堅決不同意後，張文林從此不聞不問，她只好獨自於今年9月生下一名男嬰。

「葉霖兒diva」怒控，「張文林作為孩子父親，整整10個月都不出面，並且在得知孩子出生以後停號停機，拒絕對孩子負責，並拒絕支付任何費用！甚至夥同他老婆一起到法院提告，索要回他假裝單身和我共同生活3年期間的72萬元（人民幣，下同）的生活費。」

▲女方生下一名男孩。（圖／翻攝自微博）

最後，「葉霖兒diva」警告，「如果1個月內他不主動出來承擔做父親的責任，支付撫養費，我會跟他魚死網破！」她更揚言要曝光，將每天通過私訊和電子郵件等方式向華為高層反應，讓張文林身敗名裂。

事發後，張文林的微博被清空，連「葉霖兒diva」的舉報微博也被刪除，網友質疑是華為出手「壓下」。不過，「葉霖兒diva」16日11點左右再次發文稱，「由於昨天的事態發生的突然，本著不想跟張文林關係搞僵，不想讓事態升級，我主動隱藏了微博。曝光他並非我的本意，我只是因為10個月聯繫不上張文林（他只通過律師跟我聯繫），我才私信向華為領導發了反應情況，希望張文林能主動出來承擔對孩子的責任，沒想到會被別人轉發去華為論壇。」

之後，她再次表示，「我現在唯一訴求只想讓孩子父親能主動出面，當面正式好好談談對孩子負責。」此外，「葉霖兒diva」喊話張文林，「我請求你出來談談，哪怕一次，孩子都滿月了，起碼你也看他一眼，真的拜託了。事到如今都鬧成這樣了，我懇求你哪怕出來一次，我們心平氣和好好談談，求你了，別在找律師應付我了，哪怕出來一次也好，我就把帖子都刪了我們不鬧了。」