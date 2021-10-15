　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為高管婚外情3年玩膩　小三PO恩愛照下通牒「不付錢魚死網破」

▲▼華為高層被控出軌逼墮胎。（圖／翻攝自微博）

▲華為高層被控出軌逼墮胎。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科技圈再爆醜聞，華為戰略部總裁張文林，被一名正妹女網友「葉霖兒diva」露臉舉報婚內出軌，騙了女方3年，事情敗露後各種脅迫女方打胎，對生下來的孩子更是不聞不問，甚至還聯合正妻向女方索要72萬人民幣（約新台幣313萬元）的生活費。

「葉霖兒diva」發文指出，張文林在2019年10月和自己相識，之後以單身身分兩人交往3年，曾甜言蜜語要求生3個孩子。「葉霖兒diva」表示，自己2020年12月真的懷孕後，張文林卻變臉找律師用威脅騷擾等各種手段，要求拿掉孩子，她堅決不同意後，張文林從此不聞不問，她只好獨自於今年9月生下一名男嬰。

「葉霖兒diva」怒控，「張文林作為孩子父親，整整10個月都不出面，並且在得知孩子出生以後停號停機，拒絕對孩子負責，並拒絕支付任何費用！甚至夥同他老婆一起到法院提告，索要回他假裝單身和我共同生活3年期間的72萬元（人民幣，下同）的生活費。」

▲▼華為高層被控出軌逼墮胎。（圖／翻攝自微博）

▲女方生下一名男孩。（圖／翻攝自微博）

最後，「葉霖兒diva」警告，「如果1個月內他不主動出來承擔做父親的責任，支付撫養費，我會跟他魚死網破！」她更揚言要曝光，將每天通過私訊和電子郵件等方式向華為高層反應，讓張文林身敗名裂。

事發後，張文林的微博被清空，連「葉霖兒diva」的舉報微博也被刪除，網友質疑是華為出手「壓下」。不過，「葉霖兒diva」16日11點左右再次發文稱，「由於昨天的事態發生的突然，本著不想跟張文林關係搞僵，不想讓事態升級，我主動隱藏了微博。曝光他並非我的本意，我只是因為10個月聯繫不上張文林（他只通過律師跟我聯繫），我才私信向華為領導發了反應情況，希望張文林能主動出來承擔對孩子的責任，沒想到會被別人轉發去華為論壇。」

▲▼華為高層被控出軌逼墮胎。（圖／翻攝自微博）

之後，她再次表示，「我現在唯一訴求只想讓孩子父親能主動出面，當面正式好好談談對孩子負責。」此外，「葉霖兒diva」喊話張文林，「我請求你出來談談，哪怕一次，孩子都滿月了，起碼你也看他一眼，真的拜託了。事到如今都鬧成這樣了，我懇求你哪怕出來一次，我們心平氣和好好談談，求你了，別在找律師應付我了，哪怕出來一次也好，我就把帖子都刪了我們不鬧了。」

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

城中城大火「3陸配喪命」　國台辦：積極協助家屬處理善後

華為高管婚外情3年玩膩　小三PO恩愛照下通牒「不付錢魚死網破」

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費　網友：請丟我家

城中城惡火「3名陸配罹難」　陸委會：將全力協助家屬來台

山西「煤鄉」鄉寧礦場24小時趕工　暴雨致汛情「5天運費漲25%」

搭高鐵帶活螃蟹被阻止！　男暴怒「踩死8隻」流噁心黃汁：還動嗎

港教育局要求：下學年新進教師須通過《基本法》測試

「正對著床」飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到：拍了29G內容

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

城中城大火「3陸配喪命」　國台辦：積極協助家屬處理善後

華為高管婚外情3年玩膩　小三PO恩愛照下通牒「不付錢魚死網破」

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費　網友：請丟我家

城中城惡火「3名陸配罹難」　陸委會：將全力協助家屬來台

山西「煤鄉」鄉寧礦場24小時趕工　暴雨致汛情「5天運費漲25%」

搭高鐵帶活螃蟹被阻止！　男暴怒「踩死8隻」流噁心黃汁：還動嗎

港教育局要求：下學年新進教師須通過《基本法》測試

「正對著床」飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到：拍了29G內容

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

胡智為首度對悍將先發　陳鴻文對獅有一套

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

歐告扮《魷魚遊戲》機關槍女孩 超殺造型+無辜眼神反差萌太Q！

大陸熱門新聞

高鐵帶活螃蟹被阻　男暴怒踩死8隻

華為高層婚內出軌逼墮胎　小三下通牒：不付錢就魚死網破

即／大陸「神舟十三號」載人飛船順利進入預定軌道

討30萬聘金　男搶走出生兒：給錢才還人

姊夫的姊夫叫什麼？他曝真相萬人傻眼了

奶爸舉高高下秒失手…摔爆兒子後腦成植物人

解放軍公布押送「越線印軍」俘虜影片 白布遮眼、人手一瓶礦泉水

飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到

女嘴破1年舌頭長出一朵菜花　醫切片嘆：拖太久了

陸神舟13號人選出爐 女太空人王亞平告訴女兒：媽媽去太空摘星星

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費 網友：請丟我家

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

更多熱門

相關新聞

任正非要找全球優秀人才 BBC前高管艾倫宣布加入華為任執行主編

任正非要找全球優秀人才 BBC前高管艾倫宣布加入華為任執行主編

華為創辦人任正非9月底公開宣示，要專門找高鼻子（全球優秀人才）加入華為的大家庭。繼法國數學家洛朗‧拉福格（Laurent Lafforgue ）後，BBC（英國廣播公司）前高管加文·艾倫（Gavin Allen）也在其個人社群上宣布已入職華為，同時，他也公布站在華為公司門口的自拍照。

任正非：要把北美研究所轉成人才招聘所

任正非：要把北美研究所轉成人才招聘所

孟晚舟對美加「沒有利用價值」吳子嘉：華為已消滅了

孟晚舟對美加「沒有利用價值」吳子嘉：華為已消滅了

美籍姊弟困中國3年多終返國

美籍姊弟困中國3年多終返國

CNN：孟晚舟高調返國成北京宣傳手段

CNN：孟晚舟高調返國成北京宣傳手段

關鍵字：

華為總裁張文林葉霖兒diva婚內出軌

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面