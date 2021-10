▲外交部長吳釗燮。(資料照/外交部直播)

記者呂晏慈/台北報導

中國大陸1日慶祝十一國慶,派出高達38架次軍機襲擾台灣西南空域,創國防部去年開始發布中共軍機動態以來,單日架次新高紀錄。外交部長吳釗燮2日在推特發文批評,10月1日真的不是好日子,中華人民共和國已經懶得再編造藉口了。

吳釗燮今天署名推文抨擊中國解放軍破紀錄侵擾台灣防空識別區,他表示,10月1日真的不是好日子,中國解放軍空軍出動38架戰機侵擾台灣防空識別區(ADIZ),創下單日統計最高架次紀錄。這是在威脅嗎?當然是!奇怪的是,中華人民共和國已經懶得再編造藉口了。

吳釗燮英文原文全文如下:

Oct. 1 wasn't a good day. The #PLAAF flew 38 warplanes into #Taiwan's ADIZ, making it the largest number of daily sorties on record. Threatening? Of course. It's strange the #PRC doesn't bother faking excuses anymore.