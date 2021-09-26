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「跟遇到的老師不一樣」　學生們寫信給過去：找回疫情下的再見

▲▼疫情下學生寫給老師的一封信。（圖／李宗翰提供）

▲李宗翰引導他們寫信給以前的老師們報平安。（圖／李宗翰提供，下同）

記者許展溢／台北報導

今年5月各級學校受疫情影響放防疫假，不少應屆畢業生無法好好的跟老師們說再見，直接進入人生下一階段，國昌國中老師發起寫信給國小老師抒發想念，明天起將逐一送到學校，同時讓他們感受生活上的意義，明白就算自己和別人不一樣、成績排名不前面都沒關係，還是有好的老師相信並鼓勵著這群孩子。

國昌國中老師李宗翰說，因為疫情，5月就放了防疫假，當時小六、國三、高三的孩子們沒機會跟老師們好好說感謝、好好說再見，就被推著進入下一個學習階段，這2天引導他們寫信給以前的老師們報平安，才知道他們其實很想念以前的老師，所以寫了好多封信要告訴老師，他們很好，也認真繼續下一個學習歷程。

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▲▼疫情下學生寫給老師的一封信。（圖／李宗翰提供）

▲▼李宗翰說，疫情下學生無法跟老師好好說再見，決定藉由書信表達想念。

▲▼疫情下學生寫給老師的一封信。（圖／李宗翰提供）

李宗翰提到，才剛剛教國中新生寫信給國小老師報平安，自己就收到教過上高中的學生來信，看著自己的孩子們長大了，記著老師們的過往，喜歡學習的生活，勇敢面對未來，甚至當年英文慘不忍睹的學生，還特地寫了整篇英文，讓他忍不住在辦公室感動落淚。

▲▼疫情下學生寫給老師的一封信。（圖／李宗翰提供）

▲▼當年英文慘不忍睹的學生，特地寫英文信給教過他的老師。

▲▼疫情下學生寫給老師的一封信。（圖／李宗翰提供）

其中，有同學寫給老師的信說，自己成績都是倒數，但老師並沒有差別待遇，跟他以前遇到的老師都不一樣，不嫌麻煩一直照顧著大家。有學生想到，當年沒有老師的鼓勵，也不敢去試想做的，至今不後悔，能找到興趣一直努力。李宗翰說，看著孩子們寫信給國小老師，突然覺得孩子們很想念，就像知道自己的孩子們在思念著自己，這對所有老師都是最棒的教師節禮物。

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