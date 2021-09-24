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【廣編】時尚聊姐「曾之喬」新技能解鎖！攜手「SUAN果茶氣泡飲」推出全新時尚包裝

▲▼味丹,SUÁN氣泡果茶,曾之喬,包裝,飲料。（圖／味丹提供）

▲曾之喬擔任味丹「SUÁN果茶氣泡飲」品牌代言人。

圖、文／味丹提供

味丹「SUAN氣泡果茶」是一款完美融合茶香、果香、細緻氣泡的飲料，喝起來清爽好入喉，茶香回甘，同時具備果汁的酸甜清爽，清涼氣泡綿密好入口，這次邀請影歌視三棲的時尚女神「曾之喬」擔任品牌代言人，此次合作有別以往，從包裝設計就一同參與討論，希望藉由喬喬感性、時尚且知性的特質與【SUAN果茶氣泡飲】襯出理性不失質感的火花。

此次包裝設計也加入了喬喬的巧思，採用插畫手法呈現水果意象並佐以繽紛色塊及加入喬喬最愛的綠色葉子做襯底，整體風格清新簡約體現出喬喬給人的感覺「時髦 、優雅、自信」。「SUAN果茶氣泡飲」這次的廣告，邀請喬喬再次化身Z世代年輕人的「聊姐」，以「20世代 青春語錄」做為廣告核心概念並結合喬喬曾說過的話，來鼓勵20世代的年輕人，除了用力認真生活更要善待自己，大膽自信做出決定，無論結果，每次寫下新的故事都值得為自己慶祝；「慶祝每個故事的開始，都該有儀式感」，「SUAN果茶氣泡飲」就是慶祝時的最好選擇。「SUAN果茶氣泡飲」透出香檳色光澤散發綿密氣泡，並搭配簡約清新包裝帶出「時尚小香檳」的品牌個性，塑造出生活中的「儀式感」，帶給消費者嶄新愉悅的新感受。全新時尚的「SUAN果茶氣泡飲」，目前於7-11、全家、全聯、美廉社皆可購買，還沒買的朋友快手刀入手絕美包裝。

後續活動請鎖定「SUAN果茶氣泡飲」粉絲專頁：https://reurl.cc/NZjRAm
「SUAN果茶氣泡飲」X曾之喬全新廣告請鎖定Youtube：https://reurl.cc/r1xRZE

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