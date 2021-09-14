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社會 社會焦點 保障人權

國三生花2000元找高三生刺青　媽見「鬼頭手臂」氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

新北市陶姓女子日前發現就讀國中三年級的兒子偽造家長同意書，偷偷跑去刺青，一幅鬼頭圖案費用2000元，而且刺青師傅還是一名高中生，讓她完全無法接受。不過，消息在網路上傳開後，網友們紛紛留言表示，「把妹利器，刺青看起來壞壞的」、「小孩子不懂事，刺這什麼以後一定後悔」、「有啊，我弟後悔死，又不敢說出來」。

刺青,紋身（圖／達志影像／美聯社）

▲未成年人刺青要先取得法定代理人同意。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文當事人無關）

根據《TVBS》報導，陶女表示，兒子是在網路上看到刺青的相關消息，就自己傳訊息約時間，還謊稱家長知情也簽了同意書，於是在手臂紋上鬼頭圖案，費用2000元；她發現之後跑去找刺青師傅對質，沒想到對方才就讀高中三年級，工作室也是違法營業，要求將兒子手臂恢復原狀也被拒絕，讓她完全無法接受。

高中生幫國中生刺青的消息傳開後，也被轉貼到PTT八卦板討論，網友們紛紛留言表示，「2000塊的刺青有人敢喔？」、「把妹利器，刺青看起來壞壞的」、「刺青是一輩子的事，內容真的要有故事才有紀念價值」、「小孩子不懂事，刺這什麼以後一定後悔」。還有網友拿出過來人的經驗說道，自家弟弟也是這樣，「有啊，我弟後悔死，又不敢說出來。」

事實上，未成年人刺青是需要父母同意的。根據法務部網站介紹，花錢請人刺青，較符合《民法》第490條所定承攬契約的定義，因為這法條是規定「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約」，而滿7歲未滿20歲的人在民法稱為「限制行為能力人」，限制行為能力人為意思表示或者受意思表示，應得到法定代理人的允許，刺青並非限制行為能力人不須允許的日常生活所必需事項，所以未成年人與刺青老闆所訂的刺青承攬契約，依《民法》第79條的規定，必須要經過法定代理人（通常為父母）的承認，才能發生效力。

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