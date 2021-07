奧運選手「名叫魯蛇」排球鮮肉爆紅！首戰輸給俄國　反而瘋狂吸粉

▲阿根廷排球隊選手奧斯丁.羅瑟(中)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

2020東京奧運23日正式拉開序幕,來自世界各地的選手在運動場上發光發熱,而阿根廷排球隊員奧斯丁.羅瑟(Agustín Loser)因姓氏與英文「輸家」(Loser)相同,引發網友熱議。雖然他與隊員24日首場比賽就輸給俄羅斯奧委會(ROC),卻仍憑藉精湛球技和陽光外表,吸引無數海內外粉絲。

Anything but a loser. Agustin Loser and his pals 1 set up on the team formerly known as Russia in their opening volleyball game. pic.twitter.com/GZPYl8yFGG