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烟花強風會把人吹歪！暴風圈恐掠過縣市曝　4天風雨時程出爐

天氣圖。（圖／氣象局）

▲4天雨區模擬。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風烟花進逼，天氣風險公司製作今天（22日）起4天降雨區域模擬，讓民眾了解雨怎麼下，並分析各地風雨時間。天氣風險也說，颱風周六加速通過台灣東北風海面，凌晨至中午是颱風最接近台灣的時間，暴風圈有機會掠過北部縣市、宜蘭。

天氣風險在臉書說，從雨區模擬中可以看出，「中部以北山區」是這次颱風的降雨熱區，而且降雨時間長，要特別留意土石相關的災害發生，以下針對逐日的風雨情形說明：

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►今天

颱風緩慢移動至台灣東方海面，受到外圍環流影響，台中以北山區開始出現一陣一陣的雨勢，各地山區也有短暫陣雨；平地市區方面，中部以北、宜蘭、花蓮有間歇性的風雨，越晚越明顯，晚間起北部縣市的陸上颱風警報陸續發布。

►周五：

颱風通過宮古島、石垣島一帶，向北急轉、加速；中部以北山區轉為持續性的大雨，西半部沿海有強陣風（會把人吹歪的那種），中部以北、宜蘭風雨加劇，有一陣陣的強風大雨。

►周六：

颱風加速通過台灣東北風海面，凌晨至中午是颱風最接近台灣的時間，暴風圈有機會掠過北部縣市、宜蘭，北部、中部、宜蘭風強雨驟，山區雨量累積快速，是最需要注意災害發生的一天；下午後颱風加速向北遠離，北部風雨減緩，但因為轉吹西南風，中南部山區的強降雨持續。

►周日：

颱風登陸中國浙江，颱風警報陸續解除，中南部山區受西南風影響，仍有一陣一陣的強降雨。

▼烟花颱風持續增強中。（圖／翻攝RAMMB）

（圖／RAMMB）

天氣風險也說，颱風影響期間降雨模擬程度變動較大，雨區預報僅表示降雨趨勢，不代表實際雨量大小。

氣象局今清晨對苗栗以北、宜蘭縣發布豪大雨特報。氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，不排除今天半夜到周五清晨，發布中度颱風烟花陸上警報，但若烟花路徑再北偏，也可能不發陸警。他提醒，周五到周六颱風影響最大。

黃恩鴻指出，今受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，北部山區有局部豪雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周五、周六颱風影響最大，中部以北、東北部地區及南部山區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北部山區最明顯，有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼烟花路徑又稍往北偏。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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