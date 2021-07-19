楊志良稱「ANA陰性無抗體」狂被打臉！陳時中：不懂就跟專業請教

記者趙于婷／台北報導

前行政院衛生署長楊志良日前參加聯亞疫苗臨床試驗，結果自稱體內沒有產生抗體，推測自己是施打安慰劑，所以又接種AZ，更直言「是檢驗ANA陰性才打AZ」。對此，指揮官陳時中今也回應「楊前署長應該要跟醫師請教，若不懂就跟專業人員請教一下。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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楊志良昨晚在臉書上表示「自己6月7日抽血檢驗，ANA僅有40，亦即為陰性，才跑去接種AZ疫苗」，他更直言「當時尚未公布二期實驗結果，雖不知是因為在對照組，注射的是生理食鹽水，還是整個實驗失敗，但總之體內沒有抗體是事實，當時疫情嚴峻，自己又是高風險的高齡者，所以在收到可以施打公費疫苗的通知後，便於6月23日接受AZ疫苗注射。」

針對楊志良的相關言論，醫師林靜儀先在臉書上發文表示，「ANA 是抗核抗體（anti-nuclear antibody），是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標。」而COVID-19 疫苗誘發身體對抗武漢肺炎的是中和抗體（Neutralizing Antibody），「那位當國產疫苗人體試驗又跑去打AZ的楊先生是不是哪裡搞錯了」。

而中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、聯亞疫苗試驗主持人黃高彬受訪時也表示，ANA是風濕免疫抗體，檢測數值是固定流程，如果受試者有免疫方面問題，例如有紅斑性狼瘡，就會被排除，所以ANA算是一個篩檢，這只是一個受試資格的門檻。

黃高彬說，來做受試的人都會先抽血檢查，確定身體情況允許，才會施打疫苗，並不是所有人來，就可以接受受試，一般來說，抽完血就會看到ANA數值，所有檢查約在2~3天就會出來，正常流程也都會說明，如果沒有問題，會安排隔週打疫苗，檢查都是安全性考量。

陳時中今在記者會也被問題此事，他也直言「其實應該請楊前署長跟醫師請教，我們一般都是這樣子，若不懂就跟專業人員請教一下，對資訊了解會更透徹一點。」

