13歲妹太叛逆「被丟無人島求生」　兩天就撐不住「報警哭求回家」

記者蔡紹堅／綜合報導

山東威海警方近日接獲一名漁民報案，稱發現一名少女在無人島上，被父母逼迫「荒島求生」，但連火都升不起來，希望能回家。警方到場後，發現少女是因平常行為叛逆又輟學，才會被父母帶到無人島上「磨練」。

根據陸媒報導，該名少女來自四川成都，現年13歲，去年9月輟學，平常性情孤僻又叛逆，整天待在房間內不下樓，可以說是「衣來伸手，飯來張口」。

▼少女哭著向警方求救。（圖／翻攝微博）



少女的父母於是將女兒帶到一座無人島上一起「荒島求生」，想藉由極端的處境來磨練女兒，激發出潛能。根據陸媒報導，該座無人島位於乳山市，距離岸邊有一公里，島上不通水電，長年無人前往。

不過，少女只待了兩天就快受不了，趁父母不注意向航經的漁民求救，漁民又向警方報了案。警方獲報後立即搭著小艇出發，並在島上發現了少女。

少女一見警方抵達，馬上衝過來哭訴，「我真的受不了了！他逼迫我一直荒島求生，我們只有水跟壓縮餅乾，火都升不起來，能不能讓我上岸！」

▼少女的父母還想留在島上，但警方不答應。



少女的父母起初不願意離開無人島，想繼續用這種方式教育孩子，還說他們也很無奈，因為孩子心理上有些問題才出此下策，而且自己是有備而來，桶裝水、餅乾等基本物資都有，還找了一名求生專家陪同。

少女的父親更表示，經過了兩天的鍛鍊，女兒的確有了成長，現在還能跟漁民、警員交談，但先前根本做不到，連門都出不了，覺得外面到處都充滿了危險。

最後在警方的堅持下，一家三口還是搭乘了警方的小艇「重回人間」。