男問「疫苗何時能打」爆粗口！疾管家回嘴了　網實測驚：還會唱歌

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

官方LINE「疾管家」有許多功用，包括疾病介紹、國際疫情諮詢、返國民眾注意事項等。一名網友日前就留言詢問，關於疫苗施打的情況，看到回應後下意識爆粗口；沒想到，疾管家居然以幽默的口吻反擊了。

網友昨在「爆廢公社公開版」貼出截圖，從對話中可見，針對疫苗施打順序，疾管家做出回應，並在原po詢問「疫苗什麼時候打」後，表示「各個族群要打的疫苗都不同，我現在可以幫你查詢幼兒或是孕婦的接種時程喔！請問你現在要查的是幼兒還是孕婦呢？」

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▲疾管家看到髒話後回嘴了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

由於沒解答到原po問的問題，讓他忍不住爆了粗口，結果疾管家立刻回說，「猴！你沒收工就罵髒話！」一席話瞬間驚呆他，不禁直呼「原來疾管家會回嘴，嚇死我惹！」

對此，不少人紛紛笑回，「好好笑唷！該不會一堆人沒事去玩它吧」、「等等疾管家就當機了」、「這個設計疾管家的人一定很愛看港片...賭神3、賭俠、與龍共舞」、「這個好好笑，沒收工就罵髒話，這下換你沒有特異功能了」、「還會唱歌耶」、「別玩疾管家，它是無辜的」、「不要欺負疾管家」。

▼居然還會唱歌。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）