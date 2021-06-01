去男友家胸悶想吐　她一翻「腳踏墊炸毛」！內行驚：快去大廟

▲男友媽竟把原PO生辰放在腳踏墊底下！（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

「八字真的要小心…不要亂給！」一名女網友哭訴，男友是傳產小開，交往3個月的時候，男友會不時旁敲側擊問出生時辰，理由是「想要當成（手機）解鎖密碼」，讓原PO一時卸下心房，便給了八字，不料竟開啟一連串惡夢，甚至疑似被下降頭。

一名女網友在臉書《爆廢公社》透露，原來根本是男友媽要去偷合八字，要確認小倆口是否合適，然而原PO沒有「旺夫」的命格，因此男友媽會開始處處刁難，像是去男友家，男友媽要擲筊看日子，同意才可以放行，且不能路過他們家的廠房，「走另外一條比較遠的路，（才能）進家門。」

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更荒謬的是，原PO第一次見完男友媽媽之後，男友錢包多了一串銅錢，上網一查功用，竟是擋煞用途。面對男友媽怪異行徑，原PO多次向男友提分手，無奈男友總會哭著挽留。

心軟的原PO同意繼續交往，但怪異的是，此後去男友家時，總會感到胸悶想吐，「總以為是自己心理壓力很大的關係」，沒想到真相令人心寒，竟是被男友媽媽「下降頭」。

某次，原PO心血來潮幫忙打掃男友家的客廳，順便把門口腳踏墊拿去清洗，殊不知底下藏了一張紙條，「寫著我的名字跟生辰八字...我看到整個頭皮發麻到不行，真的很想吐！」

當下，原PO氣得衝到房間，向男友質問原因，但男友也不知所措，表示「我真的不知道怎麼會在那邊。」而男友媽聽到爭吵聲後，便在門口嗆聲，「就我不小心弄掉的啊，有什麼好大驚小怪的啊？」聞言，原PO崩潰逃回家，並下定決心分手。

直到一個禮拜後，男友用匿名電話打來，表示替媽媽詢問「有沒有好一點？」正當原PO想掛電話時，男友媽趕緊接過手機，再問 「最近身體好嗎？」聽到敏感關鍵「身體」兩個字，原PO氣得反嗆，「妳又做了什麼了嗎？」

男友媽回應，「沒有啊，只是想關心一下，身體要顧好，三餐要記得吃，上次妳生氣的紙條我有收好了，不要介意。」聞言紙條兩個字，再度讓原PO陷入情緒崩潰，當場爆哭掛掉電話，怎料幾天後，男友媽又傳簡訊表示，「這禮拜找時間回去我們家吃個飯，拜個拜吧，不希望一點小事，兩個人鬧得不愉快。」

面對男友媽過於迷信，讓身心俱疲的原PO求助，第一次看到「拜拜」兩個字會毛骨悚然，「我要拒絕嗎？但我該怎麼拒絕？才能讓他媽跟我好聚好散啊？」

▲內行急勸快去大廟化解！（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，大批網友建議別再聯繫了，「不要鬼遮眼了，這種的馬上斷聯絡」、「妳心裡有答案了，跟父母商量找師傅看一下或者大廟拜拜」、「再來往下去，會不會連命都沒了啊…保重啊」、「快逃啊，什麼78媽媽，完全以自己利益為出發點」、「當男女朋友，想走就走，想分手就分手，結了婚之後，走不了分不掉，確定有辦法忍受一輩子就去吧」、「不是下降頭，他把妳的三魂七魄蓋了二個起來了，所以妳才會魂不守舍」。