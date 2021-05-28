台南藝文觀光紓困3方案出爐！委外場館權利金減收　補貼線上策展

▲台南市長黃偉哲宣布藝文與觀光紓政府紓困方案，期盼藉由及時提供的補助，讓產業能獲得有感且實際的幫助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲28日宣布藝文與觀光紓政府紓困方案，黃偉哲表示，台南既是豐厚人文底蘊的文化古都，也是觀光產業發達的城市，關於藝文與觀光產業因應產業需求，期盼藉由及時提供的補助，讓產業能獲得有感且實際的幫助。

台南市文化局長葉澤山指出，為盡可能消減藝文產業因應防疫措施的影響，扶植在地藝文工作者生計發展，以及維持藝文愛好者近用需求，市府推出「台南藝文疫苗MODERNA」處方，讓文化產業紓困、藝文創作支援以及網路無邊界逛展學習，7項強化藝文體質提案內含5項紓困及支持方案，希望陪伴在地藝文工作者抗擊疫情對生計的影響，並鼓勵國人在疫情趨緩後，能給文化從業者更多的鼓勵，攜手打贏這場持久戰！

針對觀光產業，觀旅局長郭貞慧指出，台南市政府也推出台南限定的3大防疫紓困方案：按旅宿業的規模級距採一次性的定額補助，以利旅宿業因應防疫整備；針對無法申請交通部觀光局紓困方案的旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業、民宿、載客小船及觀光管筏業者，紓解其因紓困辦理相關貸款利息的壓力，如個人信貸；最後是補助獨居長者在防疫旅館等候篩檢結果期間，入住指定房型旅費的感心安心住，讓長者在等待期間也能獲得相關的協助與照顧。

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