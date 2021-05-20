台大社科院確診學生「4日足跡」曝！去過活動中心、電腦教室





▲台大社科院學生確診。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情日漸嚴重，今（20）日上午台灣大學驚傳社科院有學生確診，對此，台大校方證實，該學生已進行隔離治療。而校方同時也寄信給校內教職員工生，公布該生4日校內足跡，呼籲有相關活動接觸史的學生提高警覺。

根據信件足跡，該確診學生5月9日13：23~16：00在地理系館一樓、16：00~18：10地理系館五樓、18：17~20：44社會社工系館學習開放空間；5月10日11：00~17：00社科院二樓微學開、社會社工系學會辦公室、16：12~16：30社科院三樓學開；5月11日16：12~16:30在社科院三樓學開、16:30~17：30在社科院五樓心輔室、17：40~19：00社會社工系館二樓、19：30~21：00博雅305；5月13日14：00~14：28地理系館三樓電腦教室、14：50左右第一活動中心二樓、15：00~17：31 地理系館三樓電腦教室。

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▲台大確診學生足跡曝光 。（圖／台大學生提供）

但台大強調，該同學並未住宿校內，且自5月13日後即未曾進入校園。學校已進行相關疫調，該生與本校附設醫院染疫事件無關。學校已採取相關所需的防疫措施慎重因應，亦依據該同學提供的資料聯絡相關接觸者，通知進行居家隔離或自主健康管理；並框列所接觸的公共場所地點，相關接觸場域已暫時關閉並進行環境消毒。

台大強調，隨著疫情警戒提升，社區感染的風險也隨之提高。現除所有課程全面改以遠距教學方式進行，提醒全校教職員工生，務必減少人與人間的接觸，如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀。盼全校教職員工生皆能落實防疫措施，確保大家健康平安。



