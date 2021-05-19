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進公司前走「洗車場式通道」消毒！員工笑噴　老司機：白襯衫伺候

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲公司新裝的消毒通道。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎本土疫情延燒，為了有效防堵，許多地方都開始大消毒，民眾出入各場所也都被要求要消毒，一名女網友笑說，公司門口裝了一個消毒通道，走進去後，消毒水會從四面八方噴灑出來，全身大消毒，看到這樣的裝置，他笑說「這是洗人還是洗車阿？」貼文一出，網友笑翻。

女網友在臉書「爆廢公社」發文，為了落實防疫，公司在門口裝置消毒通道，每個人都要走過次通道才能進到公司，不只雙手要消毒，全身也要消毒，「裝這個會不會像洗車，到底是洗人還是洗車」。只見該通道外層是透明的，人走進去後，通道內會自動噴灑酒精，看起來像極了洗車廠的裝置，原PO還自嘲「我是小車車」。

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▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生,酒精,殺菌,75%酒精。（圖／記者周宸亘攝）

▲不只手部要消毒，全身都要消毒。（圖／記者周宸亘攝）

貼文一出後，引起網友們熱議，「想像你是在走星光大道」、「可以順便把摩托車牽進去洗」、「公司這樣其實蠻用心的」、「工讀生已備好大浴巾」、「半年前送Uber到台北市，也有遇過這個」、「強烈要求政府，各個火車站，捷運站出入口，都要裝一台」。

原PO也補充，走完通道後衣服會濕掉，「明天要穿深色的」。意外釣出許多老司機壞笑，「這應該要穿白襯衫」、「秘書故意淋濕誘惑我」、「穿白色不就看光光了」、「趕快推一個穿白襯衫的女生進去」、「如果下面多一個水柱，穿裙子沒穿內褲會不會很刺激」。

 
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