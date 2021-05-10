廁所門縫突然伸出一隻手...頭髮還貼在地板！她對到眼崩潰爆哭

▲威力趴在地板上偷看花花如廁。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名外籍男子「威力」（化名）日前以交換生身分到台唸書，但他卻偷偷闖進學校女廁內，趴在地板上從廁所門縫偷看女學生「花花」（化名）如廁，誇張的行徑讓花花當場嚇壞了，哭著掩面逃出女廁所。對此，台中簡易庭審理後，判威力應賠償花花51900元。

花花主張，自己與威力素不相識，但對方卻趁著自己如廁時，事先埋伏在外，等到廁所內的其餘女同學離開後，威力就趴到地板上，透過廁所門下縫隙窺視自己如廁過程、隱私部位。等到花花上完廁所起身後，突然聽到門後傳來異常聲響，因此側身一看，結果就發現威力趴在門後偷看，還從門縫看到手掌與頭髮，讓她當場嚇得驚慌失措，趕忙開門。

花花開門時，威力已經起身站在門後，並以眼神直視著花花，讓花花更感羞憤，一時間不知道如何應對，而威力見狀後僅用英文說了句抱歉之後，就火速離開現場，殊不知自己誇張的行徑都已經被廁所外的監視器給錄下，而更誇張的是，威力到案後還辯稱，「我以為女廁所沒有人，所以我就進去拿東西，進去廁所後發現有人在上廁所，因此起了好奇心，我就堆下去想要看女性如廁，但是還沒看到就被發現了。」

對此，法官認為，威力的行徑已經造成花花精神上的痛苦，導致對方迄今仍不敢一個人獨處，還須尋求專業醫師協助，已經影響到其人格尊嚴、學習、工作表現等，因此判決威力應賠償花花新台幣51900元。

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