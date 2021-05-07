鼓勵新住民參與公共事務　內政部推免費人才培訓計畫

▲為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，內政部於全台舉辦8場培訓課程，免費招收新住民、新二代。（圖／內政部提供）

記者蘇晏男／台北報導

為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，內政部移民署首度結合靜宜大學等7所大學育成中心，要在2021年6月至9月，於全台舉辦8場培訓課程，免費招收新住民、新二代，希望培育多元文化人才種子講師，而內政部次長陳宗彥7日也特別出席啟動儀。至於相關課程報名作業，內政部將於5月中旬公布。

陳宗彥表示，目前在台灣生活的新住民、新二代人數已超過100萬人，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台灣未來發展不可或缺的重要力量，這次移民署推出「新住民多元文化人才培訓計畫」，就是希望新住民、新二代能善用自身的優勢，鼓勵多參與公共事務，促進多元文化的交流。

今天出席啟動儀式的學生張家雯，其母親來自柬埔寨，他期許自己能透過培訓課程，瞭解各國新住民文化，並深入認識台灣不同的文化，充實口語表達、簡報製作能力，未來可擔任多元文化的種子人員，向各界介紹媽媽的母國文化。

移民署表示，這項計畫首度與靜宜、中原、宜蘭、東華、台東、雲林科技及亞洲等7所大學育成中心合作，將於今年6月至9月辦理初階與進階培訓課程，共8場次，培訓時數28小時，完全免費，每場預計招收40位學員，通過測驗的學員，將核發結業證書，並納入多元文化人才資料庫，供外界延攬運用。

移民署指出，初階課程只要年滿20歲，具高中職以上學歷的新住民或新住民子女，即可報名；進階課程則是已通過初階課程、曾通過相關政府機關或合法民間團體之通譯人才培訓或新住民語文教學支援人員培訓者，就能報名。

至於相關課程報名作業，內政部表示，預計於今年5月中旬上網公布，開放報名，如有相關問題可洽詢服務專線（04）2632-8001轉分機11911（靜宜大學陳小姐），或至移民署全球資訊網與新住民培力發展資訊網瀏覽查詢。

▼內政部次長陳宗彥。（圖／內政部提供）