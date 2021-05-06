股市行情全是假！　2名嘴涉「勾作炒股」狂撈4000萬

▲涉炒股分析師馬紀強100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松、游宗樺、葉國吏／台北、綜合報導

股票分析師邱鼎泰、馬紀強涉嫌和股市作手合作，從去年4月起，先後選定32檔股票，由邱的哥哥邱振豐等人先拉抬股價1天，隔天再由邱、馬上電視節目，用開盤前的試搓行情，誘使投資人跟進追高，相同手法反覆操作1年後，獲利超過4千萬元，檢調5日兵分10路搜索約談邱、馬等10人，全案依操縱股價罪嫌偵辦。今（6日）凌晨以涉犯《證交法》操縱股價罪，諭令馬紀強100萬、邱鼎泰80萬交保。而幕後主導全局疑為邱鼎泰的哥哥邱振豐，訊後諭令300萬元交保。

邱鼎泰是華信投顧的顧問兼股票分析師，他和另名股票分析師馬紀強，都是財經電視台節目《股動錢潮》的特聘分析師，輪流受邀在開盤前上節目，講解預測當日股市走勢行情，邱另外也會推介特定個股利多消息。

▲炒股案人頭鍾國強100萬交保。（圖／記者游宗樺翻攝）

但檢調獲報，其實邱、馬和邱的哥哥邱振豐另外組了1個10人群組，從2020年4月間起，邱、馬都會事先透露將推薦的個股，然後由哥哥邱振豐等人提前開跑，提前1個交易日大量買進拉抬股價。

等到隔天早盤節目開播，邱振豐也會以「漲停價」虛偽掛單買入，其他成員則是以「漲停價」或相對高價掛賣，然後就由邱、馬分別以前1天的交易K線圖，搭配當天開盤前的試搓行情，使投資人誤信個股走勢而追高買入，然後邱振豐等人就趁機出脫持股。

▲涉案分析師邱鼎泰的哥哥邱振豐300萬交保。（圖／記者游宗樺翻攝）

台北地檢署檢察官王如玉指揮調查局桃園市調處追查，發現邱、馬等人1年來用相同手法炒作32檔股價，獲利至少4千萬元，專案小組5日兵分10路搜索邱、馬等10名涉案嫌疑人。今（6日）凌晨以涉犯《證交法》操縱股價罪，諭令馬紀強100萬、邱鼎泰80萬交保。而幕後主導全局疑為邱鼎泰的哥哥邱振豐，訊後諭令300萬元交保。