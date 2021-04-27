Netflix下架《犬夜叉》、《玩命關頭》等13部影片！原因曝光

▲Netflix 宣布將於 4 月 30 日下架 13 部影音內容。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

線上影音串流平台之所以強大，主要還是付費用戶多，然而會有許多付費用戶願意追隨，關鍵原因還是在於高畫質影音內容是不是很吸引人。Netflix 在宣布即將上架新片之餘，很快的也宣布即將下架的電影跟動漫。

根據官方公告，這次要下架的影音內容主要是《玩命關頭》系列電影，這包括《玩命關頭》、《玩命關頭3：東京甩尾》、《玩命關頭7》。另外還有同樣也是刺激感十足的《玩命快遞》、《玩命快遞2》。

其他像是知名動漫《犬夜叉》，還有李安執導的《少年Pi的奇幻漂流》，以及像是《怪奇孤兒院》、《龍騎士》、《人魚公主的愛情魔法》、《27 件禮服的秘密》。並且更進一步預告將於 5 月 1 日陸續下架《一級玩家》、《伊莉莎白：輝煌時代》

當然啦！這不是 Netflix 首次預告即將下架的電影或者影集，只是距離上一次預告的時間相差不到半個月，像是 4 月 14 日當天，Netflix 平台就預告將於 4 月 22 日下架《神鬼傳奇》、《神鬼傳奇2》、《神鬼認證》、《真愛每一天》、《伴娘我最大》、《惡棍特工》、《惡鄰纏身》、《愛情三選一》、《美人心機》、《豆豆假期》、《阿波羅13》、《國定殺戮日：無法無天》、《寶可夢太陽＆月亮》第一季。

此次 Netflix 接連在一個月內宣布下架超過 30 部作品，主要的原因還是版權。根據官方回應，只要不是原創影集，所有的內容版權都需要持續爭取，只要合約到期時，在洽談續約就會依照「觀看率」、「期待度」等判斷來決定要保留哪些非原創內容。