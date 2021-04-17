「消失製造所」板橋奇幻之旅4／18啟程！聽郎祖筠x劉增鍇戲說文化　神秘萊拉女孩線上體驗消失

▲消失製造所以節慶為主題，開啟文化的奇幻旅程。

圖、文／達永建設提供

還記得2019年線上線下媒體因「180天消失書店」，掀起一波長達三個多月的話題，並創造了約上萬人次的造訪打卡熱潮；該建築實驗計畫不僅改寫了獨立書店的營運模式，更帶動國人閱讀瘋潮、重建社區文化價值；時別2年，達永真善美文教基金會，結合WaZai我知好生活，以「消失製造所」為名，擴大對「消失的議題探討」，期許透過創新建築的實驗，誘發都會人對自我文化與生命關懷的關注；預計4/18（日）正式開館，當天將邀請春河劇團團長－郎祖筠，台北曲藝團顧問－劉增鍇，透過相聲說唱藝術，點名慶典為生活帶來的儀式感；此外現場也有政商演藝名人也將與民眾一起體驗手做藍染、花生粿等課程，未來更有不定期的活動課程！

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▲將邀請春河劇團團長－郎祖筠，台北曲藝團顧問－劉增鍇帶來相聲說唱藝術。

走讀節慶，台灣常民生活文化復甦

你知道拜年時，要端出「生仁」、「炸棗」及「冬瓜糖」的意思嗎？現在的元宵節，是古人們的情人節嗎？剛過的清明節，紅龜粿和草仔粿的由來？傳統文化的力量，承載民族共同的歷史記憶和價值追求，有人就有了文化，文化反過來又要「化」人，影響人，塑造人，培養人。然而，城市發展越快，傳統文化消失的也越快！有多少上一代的習俗，在這一代與下一代的生活已不復見？

▲龍鳳堂餅舖結合系列課程教導糕與餅的故事。

「消失製造所」則著眼於城市快發展下，逐漸消失的民間習俗與生活文化。透過「慶典」，群體生活的儀式感為主題，以「人生六大喜事」：「呱呱落地時、金榜題名時、他鄉遇故知、久旱逢甘雨、凱旋歸來時、洞房花燭夜」，結合對應的常民技藝，打造時光逆旅的文化走廊；目前導入與指導單位包含：寶于藝術、龍鳳堂餅舖、藍染工坊、一間印刷行（造紙）、永茂工藝社等，其中已為現代人不可或缺的咖啡文化，也透過達永食堂化身古早味雜貨店形式，置入古早味的餐飲作出新舊融合的另番奇妙感受；此外，由寶于藝術以消失的命題所作的主題策展，特別邀請藝術家陳奕龍、方駿閔、許宸家，用當代藝術重新詮釋文化信仰之美，作品串連：造神、小神遊、以立體草書重新刻畫經典詩賦，讓觀者反思在消失製造所中會隨著時間消失的，和能永恆不朽的是什麼？不同區域的多感體驗，伴隨傳統技藝的温度與民俗的樂趣，讓文化傳承透過建築場域的浸淫，手作的參與，被看見、被關心、被延續。

▲柑仔店結合咖啡廳場景，產生古早味與現代情的有趣氛圍。

▲由寶于藝術以消失的命題所作的主題策展。

翻玩三合院，人文建築聚落，生活傳藝大宅院

此次選址於板橋，便在於板橋為新北首善之都，新與舊建築的共生、歷史與商業的共存，許多百年老店，保留了歷史文脈，但卻缺乏文化相關發展協會，讓商業發展之餘，也有城市文化的時代價值；「消失製造所」作為支持弱勢文化的據點，整體建築以三合院的空間意象作時下流行的翻玩設計：飛簷、圓柱、拱門、穿廊、窗花……，並以「埕」為空間核心，置入桃花樹主題樹，與2樓兩旁的樓台與空中露臺，演繹著城市文化的桃花源之夢，台上演戲的說唱逗趣，台下看戲的，仿彿走入時光之旅，聽著、想著上一代兒時單純的美好；隨著陽光灑落，人群的在這裡靜下心，見習文化，與周邊現代大樓古今遙相輝映，展現都會文化空間的另一美學風景！

▲藍染藝術與翻玩窗花元素，以古創新的獨特空間美學。

創新宣傳模式，IG線上找尋萊拉女孩的結局

除了線下多元體驗課程，在線上推廣上也另類出招！因應年輕人習慣的IG社群軟體，以密室逃脫的遊戲概念，開創角色人物萊拉女孩；透過不同的選擇路徑，所帶來不同的故事結局，置入生活中正不自覺的消失課題；以時下流行語與Ｚ世代共鳴，並設計隱藏結局，藉此呼籲年輕人不要為了追尋結果，而忽略過程中的彩蛋；鼓勵Ｚ世代擺脫比較心理，而專注自身經歷的過程。

▲開創線上互動遊戲，透過角色人物萊拉女孩引領體驗消失。

是文化技藝，也是世代的記憶，製造不會消失的信念

誠如基金會董事長莊政儒所說：「生命本身就是一連串消失的過程，你我是經歷者，也可能就是那個製造者！每一個人、事、物的逝去，都是一種觀念喚醒、價值建立、生命認知……；不可諱言，因為失去，我們將重新面對，重新學習！」「消失製造所」正是透過地域、社區、空間三個向度的交叉設定，以「地方共生」、「生活共存」、「建築共享」、「社區共學」四大面向切入，啟動人文建築的展演計畫，來到板橋的第二站，期許讓更多人了解這些傳統工藝的重要性及美學價值，增進民眾對生活智慧的認識，喚起共同關懷鄉土文化！

▲藍染課程了解傳統工藝的美學價值。

消失製造所

地址：板橋文化路二段65號（新埔站5號出口200米，步行約3分鐘）

營業時間：10：00～21：00

活動詳情請上「消失製造所」官網

https://bit.ly/3gbpkBT

