警揪大尾流氓！扮網路賣家專搞收錢不出貨　買家協商變人肉沙包

▲屏東縣政府警察局掃蕩黑幫，查獲槍械等犯罪工具 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為有效掃蕩黑幫，動用所有警力配合內政部警政署執行全國同步掃黑專案行動，對轄內幫派組合及其所經營或圍事場所，強力掃蕩並斷其經濟命脈，半個月來，查獲了2名治平專案對象及18名共犯，起出3把槍械，及毒品案，有效杜絕犯罪發生，讓縣民安居樂業。

縣警局刑警大隊統計自2月24日起至3月10日止的績效，共查獲治平目標2名、共犯18名，其中2名主嫌及另2名共犯經法院裁押；其他街頭聚眾滋事10件49人、毒品案7件9人，起獲非制式手槍、長槍及操作槍各1支、毒品安非他命59.83公克及咖啡包291包等毒品，成果有目共睹。

▲▼刑大副大隊長葉士傑說明偵辦過程、查扣槍械。

警方調查，以候姓為首治平目標對象，常聚眾滋事，另於網路購物或販售物品，常因貨到不付款或收錢不出貨致衍生購物糾紛，待受害人相約協商時即邀眾以暴力毆打受害人；以江姓為首治平目標對象，工作不穩定，平時喜好飲酒，經常酒後聚眾滋事或與人鬥毆，經警方調查不法事證完備後，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，順利檢肅到案並起獲犯案槍械與棍棒等證物。

縣警局長李文章表示，為防護民眾免於遭受迫害，貫徹對為惡幫派或滋事分子「犯罪零容忍」政策，將持續要求所屬各單位，對轄內幫派經營、圍事或依附之場所，強力運用臨檢勤務與結合縣政府主管機關聯合稽查之第三方警政裁罰行政手段，斷絕金源。