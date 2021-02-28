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重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

▲頂菜園牛墟。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲頂菜園農村博物館重現牛墟場景。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

牛墟可說是比夜市更傳統、更經典的古早市集，現今被稱為「白日化的夜市」，而牛墟最經典─牛隻交易更鮮為人知。嘉義縣頂菜園發展協會將於3月20日在頂菜園農村博物館舉辦「看誰最牛2021牛墟在頂菜園」活動，重現牛墟與牛交易現場。

牛墟是指農業社會定期舉行、買賣交易牛隻的場所，由於牛販買賣吆喝、交易牛隻會吸引人群聚集，因而逐漸發展為具規模性的牛墟市集，在早期的農業社會牛墟是重要的市集之一。

▲頂菜園牛墟。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲頂菜園農村博物館重現牛墟交易。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據史料記載，牛墟在台灣至少有180年以上的歷史，在全盛時期（1931年）全台共有84處牛墟，且每日牛隻交易量最高可達1000頭以上；由於時代的變遷，工業社會逐漸取代農業社會，目前較具規模者僅存北港、善化、鹽水三處，且已無牛隻交易，逐漸轉型為具有鄉村氣息的農村市集。

▲頂菜園牛墟。（圖／記者翁伊森翻攝）

為何牛墟沒有牛?因工業社會追求舒適便捷與創新多變，農業社會受到大力地衝擊，古老農機具在農村消失，機動車興起取代傳統的四輪牛車，而年輕一代逐漸遺忘工作牛隻，更甚者，早期牛墟是以耕牛交易為主，演變為今日肉用牛為主的買賣，已失去牛墟最原始的風貌。

▲頂菜園牛墟。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣特有的牛墟文化之發展、形成與交易情形，映照出先民的智慧與傳統農村的歷史記憶，牛墟的衰退與轉型、迅速失傳的牛經，急需更多有心人士參與，共同為無形文化資產的保存與維護而努力。

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