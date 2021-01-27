　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超強小偷「機車搬水塔」　他目擊震驚：3個還挑最大的

▲▼高手在民間？擁有特殊技能的人才卻用錯地方，用機車竟想偷走一個大水塔。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲用機車偷大水塔，他目擊震驚「潛力無限」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他26日下午開車下班回家時，發現家附近有一名陌生人在偷搬水塔，誇張的是對方只騎了一輛機車，而且已經綁在車上準備離開，小偷被抓包後一直求情，也主動把水塔歸位，不過他最後仍決定報警，「還是去跟警察解釋你的專業能力吧，台灣小偷潛力無限。」

原PO在爆怨公社表示，他26日下午提早下班回家，不料在快到家裡的時候，看見路邊出現一個奇景，就是一輛機車旁邊掛著一個水塔，「當場我真的是慚愧，我開一輛貨車要一個人搬水塔就有困難了，你居然可以把它固定在機車上還準備騎走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，小偷在現場的3個水塔中挑了一個最大的偷，偷竊前還把監視器鏡頭移開、機車車牌掛外套，看起來相當老練，被他發現之後也一直求情，甚至把綁好的繩子解開，將水塔放回原位，「不過為了居民及其他用路人的安全，還是讓你去跟警察解釋你的專業能力好了」、「可惜忘記拍照紀念。」

其他網友看了文章後紛紛表示，「想看固定機車上的圖，太狂了」、「我也慚愧，佩服對方的專業，太有才華了」、「賣掉也才沒有1千，不懂偷這個的想法」、「偷小也是偷，偷大也是偷，當然偷大的」、「這種水塔我還要開貨車載，還得綁到快死掉」、「真的太神了，竟然搬得走。」

 
ET快訊
經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」：算侵害配偶權
台北開第一槍！「本土確診達這數字」將大規模停班課
桃園新人「結清22萬反悔」！婚宴前3天喊卡　餐廳改做愛心便當
LINE將進行維護「5大功能」暫停　時間點揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超強小偷「機車搬水塔」　他目擊震驚：3個還挑最大的

逮到丈夫出軌　醫師娘找偵探…見「鴛鴦入浴」崩潰：那是你學弟！

生重病被丈夫拋下　人妻心寒提離婚：朋友聚會比我生命重要

竹科夫偷藏保險套！人妻開電腦…見「居家照」崩潰：為什麼是大嫂

護理師PO文訴苦…秒被「關心」！護師工會怒：部桃下封口令

桃園新人「結清22萬反悔」！婚宴前3天喊卡　餐廳改做愛心便當

研究證實「單寧酸」可抑制新冠病毒！醫揭「8種水果」含量超高

部桃陪病者「未匡列」恐成社區漏洞　陳時中：無須過度緊張

「部桃專案」12採檢站全是排隊人龍！鄭文燦：協調中央增加量能

瘋搶防疫神單！　醫師以「2保險」舉例嘆：500元不如買樂透

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

超強小偷「機車搬水塔」　他目擊震驚：3個還挑最大的

逮到丈夫出軌　醫師娘找偵探…見「鴛鴦入浴」崩潰：那是你學弟！

生重病被丈夫拋下　人妻心寒提離婚：朋友聚會比我生命重要

竹科夫偷藏保險套！人妻開電腦…見「居家照」崩潰：為什麼是大嫂

護理師PO文訴苦…秒被「關心」！護師工會怒：部桃下封口令

桃園新人「結清22萬反悔」！婚宴前3天喊卡　餐廳改做愛心便當

研究證實「單寧酸」可抑制新冠病毒！醫揭「8種水果」含量超高

部桃陪病者「未匡列」恐成社區漏洞　陳時中：無須過度緊張

「部桃專案」12採檢站全是排隊人龍！鄭文燦：協調中央增加量能

瘋搶防疫神單！　醫師以「2保險」舉例嘆：500元不如買樂透

超強小偷「機車搬水塔」　他目擊震驚：3個還挑最大的

激起男人慾望的超強撩撥技　5招逗的他酥麻

17歲高中生賣腎買iPhone！10年後「現況曝光」　媽媽崩潰了

「本命厲旭認愛」(G)I-DLE雨琦曝心境！　扶額嘆：大家都笑我房子塌了

搭高鐵「隔壁坐帥哥」特務女偷拍送閨蜜　1張照讓4千網驚：帥到反射

亓樂義／美中進入新戰略平衡階段　避免陷於修昔底德陷阱

盧信昌／氣候、能源開發、移民等政策分歧　美國兩黨將正式開戰

林建甫／川普「浩劫過後」　要使美國「重生」拜登還有得忙

台灣少子化》以色列產房爆滿不夠用！猶太家庭給台灣人的啟示（蘇育平）

《女神降臨》黃仁燁是愛家暖男！細數5個迷人之處　書竣派一定要知道

陸軍正妹中士「從軍10年」退伍 開心曬退伍令...1.6萬人朝聖！

生活熱門新聞

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

護理師PO文訴苦秒被「關心」！護師工會：部桃下封口令

桃園新人賠22萬反悔　餐廳改做愛心便當

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測帶寵物嚇壞考生　友：他絕非屁孩

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

入住防疫旅館浴缸破洞　台商控住在監獄

即／台南居檢男猝死！　初步採檢結果出爐

逮到丈夫出軌　醫師娘見學弟崩潰

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

更多熱門

相關新聞

水塔有腐爛老鼠　全家喝屍水4年

水塔有腐爛老鼠　全家喝屍水4年

英國一名母親發現家中3名小孩時常腹瀉、嘔吐，卻一直找不到原因，近來水管工來檢查水塔時，意外發現有一隻腐爛老鼠漂浮在水上，而且存在裡面可能長達4年以上，全家人這段時間以來竟然一直喝著屍水。

水塔曾溺斃「8樓賤價急賣」！他難過曝後續

水塔曾溺斃「8樓賤價急賣」！他難過曝後續

近1噸水塔滾落　女騎士柴油淋遍全身

近1噸水塔滾落　女騎士柴油淋遍全身

爬頂樓關總水！一看「水塔梯子」軟腳了

爬頂樓關總水！一看「水塔梯子」軟腳了

即／高雄6旬老婦困水塔！夫想救也受困

即／高雄6旬老婦困水塔！夫想救也受困

關鍵字：

水塔

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

台北若「1000例本土確診」將停班課

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

孕婦護理師被爆守體溫站：沒良心

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

鄭爽「把小孩送去領養」證據曝光　張恒爸怒轟

男友幫女同事剝蝦！女友質問竟遭嗆

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面