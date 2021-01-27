超強小偷「機車搬水塔」　他目擊震驚：3個還挑最大的

▲用機車偷大水塔，他目擊震驚「潛力無限」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他26日下午開車下班回家時，發現家附近有一名陌生人在偷搬水塔，誇張的是對方只騎了一輛機車，而且已經綁在車上準備離開，小偷被抓包後一直求情，也主動把水塔歸位，不過他最後仍決定報警，「還是去跟警察解釋你的專業能力吧，台灣小偷潛力無限。」

原PO在爆怨公社表示，他26日下午提早下班回家，不料在快到家裡的時候，看見路邊出現一個奇景，就是一輛機車旁邊掛著一個水塔，「當場我真的是慚愧，我開一輛貨車要一個人搬水塔就有困難了，你居然可以把它固定在機車上還準備騎走。」

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原PO表示，小偷在現場的3個水塔中挑了一個最大的偷，偷竊前還把監視器鏡頭移開、機車車牌掛外套，看起來相當老練，被他發現之後也一直求情，甚至把綁好的繩子解開，將水塔放回原位，「不過為了居民及其他用路人的安全，還是讓你去跟警察解釋你的專業能力好了」、「可惜忘記拍照紀念。」

其他網友看了文章後紛紛表示，「想看固定機車上的圖，太狂了」、「我也慚愧，佩服對方的專業，太有才華了」、「賣掉也才沒有1千，不懂偷這個的想法」、「偷小也是偷，偷大也是偷，當然偷大的」、「這種水塔我還要開貨車載，還得綁到快死掉」、「真的太神了，竟然搬得走。」