別想騙人！研究揭驚天秘密：說謊的人都有這「1反應」

▲研究顯示，說謊者往往會在談話中模仿對方的肢體動作。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者劉佩婷／綜合報導

和朋友交談或與人合作時，該如何分辨對方是不是在說謊呢？荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學（Erasmus Universiteit Rotterdam）最近一項新研究顯示，當人們在說謊時，大多都會不自覺「模仿」起交談者的動作，以來掩飾自己的不安。

根據《皇家學會開放科學期刊》（Royal Society Open Science）報導，鹿特丹伊拉斯謨大學的心理學家范德澤（Sophie Van der Zee）研究了說謊者與對方之間的動態關係，研究團隊找來好幾名受試者，要求他們在聽完訪問人員的問題後，分別以實話、善意的謊言、完全欺騙的方式去回答。

結果研究顯示，當受試者被要求說出極度偏離事實的答案時，他們便會頻繁的去模仿訪問人員的肢體動作，當成是偽裝的保護殼，以免被別人看穿。即使他們在事前就被告知，「我們會觀察你們在說謊時的肢體反應」，最後這些受試者還是會下意識的開始模仿。

▲想知道對方是不是在說謊，只要觀察他是不是一直模仿你的動作，就能分辨了。（圖／取自免費圖庫pixabay）



鹿特丹伊拉斯謨大學的心理學家范德澤（Sophie Van der Zee）表示，在說謊期間觀察兩人之間的動態是否發生變化，透過運動傳感器與攝影鏡頭的分析，來測試對象的非語言交流，最後再嘗試鏈接對象的數據流。每當人們決定要說謊的當下，大腦就會自動偵測身邊的其他人，藉由模仿他人的肢體語言，達到與對方的相同頻率。若想知道對方是否在欺騙你，可以看他是否有模仿的樣子或是相同的神情，就能初步判定他有沒有在說謊。