錢多竟成困擾！壽險業再推美元保單　幫高資產族群多元配置

▲南山人壽推出保障型新商品，三大特色助攻高資產族群。（圖／南山人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

高資產族群愈來愈關注補足保障缺口、財富的增值、保值與傳承，但壽險公會統計資料顯示，國人平均每張壽險保單的死亡給付僅新台幣66萬元、人均壽險保障約新台幣160萬元，人均保障明顯不足；因此，南山人壽再推出一張美元利變壽保單，盼三大特色幫忙多元配置。

南山人壽新推出的美元保單特色為第一、可依個人規劃，選擇躉繳或兩年繳費；第二、年年有機會享有增值回饋分享金，有助資產累積；第三、美元收付。

行政院主計總處在2020年11月底發布最新預測，其中超額儲蓄首度升破新台幣3兆元；南山人壽分析，主因是受到疫情影響，境外資金匯回、消費大幅下滑，因此讓不少高資產族群的儲蓄數字越來越高，當中不乏有資產傳承及預留稅源需要。

為協助民眾透過保險商品規劃資產承傳，南山人壽推出全新的保障型保險商品，擁有高倍數壽險保障，還可以透過類信託功能的分期定期給付，達成遺族照護規劃，可提供高資產族群，依自身條件運用佈局資產。

同時提供商品解決方案，達到輔助銀行保險通路銷售及轉型的目的，期許能照顧更多家庭，完善國人的保障規劃，協助建構完善的風險及保障防護網，成為保障型商品的領導品牌。同時，南山人壽也提醒民眾購買外幣保險商品仍應留意匯率風險，並確認保障範圍和給付方式是否適合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。

全球金融市場變化多端，牽動股市與債市，保戶風險情緒上下起伏，尋求穩健及安全係數較高的投資型保單需求也大為增加，投資型保單的領導品牌法國巴黎人壽日前聯手彰化銀行，連結瀚亞投資的「瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金」推出外幣保單，0到80歲皆可投保。

希望在目標日期基金的特殊架構下，讓投資組合風險隨著時間下降，以避免保單受到市場大幅波動的干擾；法國巴黎人壽強調，目標日期基金透過資產配置的穩定性，可提供保戶中長期退休規劃需求的選擇，近年來在台灣也逐漸受到保戶喜愛，規模仍持續增加。