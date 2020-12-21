800年首次「木星土星超近合」今傍晚登場　沒看到再等60年

▲天文館表示，上次木星合土星如此接近是在1623年。（圖／台北市立天文館提供）



記者許展溢／台北報導

天文迷注意了，今（21日）除了是冬季外，也是400來最近木星合土星，將在傍晚現身，兩星相距0.1度，僅為月球視直徑的五分之一，肉眼看幾乎像是單顆極明亮的星星，上次兩星如此接近是在1623年，下次則要等到2080年3月15日的凌晨。

天文館表示，木星、土星兩大明亮的行星平時難得相聚，平均約20年才發生一次「合」。2020年12月21日兩星不僅「合」，而且21日傍晚時兩星相距僅6.1角分（0.1度），比月球視直徑的五分之一還近，僅為肉眼大約可分辨的程度，接近程度史上罕見。

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天文館進一步說明，兩星上次如此接近是在1623年，當時相距僅5.2角分，不過因為離太陽較近，不如更前一次發生在1226年的近合來得容易觀賞，也就是近800年前。而400年前時值明代，歐洲的伽利略才剛發現木星衛星，使用的望遠鏡都相當簡陋，而今日則可透過天文望遠鏡見到木星、衛星和土星及其光環同框並現的超美畫面，這樣難得的美景下次要等到2080年3月15日凌晨才會再現。

▲天文館指出，下次木土星合將發生於2040年，但兩者間的角距離遠不及今年。（圖／台北市立天文館提供）



天文館表示，「合」是指在兩顆行星在天球上的經度相同，此時也是兩顆行星位置較接近的時候。由於木星公轉周期是11.86年，土星為29.5年，因此平均約19.6年才發生一次「合」，下次木土星合將發生於2040年，但兩者間的角距離遠不及今年。

天文館指出，12月下旬時木星亮度為-2.0等，土星為0.6等，是黃昏時天空中最明亮的星體，即使在都市也很容易在西南方看到它們。兩星最接近的時刻在今晚上10點，但此時均已落入地平線下，因此建議把握今傍晚5點半至7點這段時間，透過雙筒望遠鏡或較低倍率的天文望遠鏡觀察，即可看見兩顆行星與衛星同框的奇景。另外，天文館會線上即時轉播，讓大家看見土星、木星與它們的衛星同框的奇景。