BMW重機失控猛撞華江大橋護墩　車噴飛100m...騎士爆頭慘死

▲騎士噴飛倒臥路面。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區21日凌晨2時許，一名男子騎紅牌大型重機行經和平西路三段，準備上華江大橋時，突然失控撞上右側橋墩，男子安全帽當場撞裂脫落，頭部重擊地面當場爆頭身亡。警消到場發現騎士頭顱破裂，已明顯死亡，於是將現場交由警方採證，釐清事故原因。

據了解，蘇姓男子（55歲）騎乘要價89.9萬元的BMW S1000重機，由東往西沿著和平西路三段行駛，在進入內側車道，準備騎上華江大橋往板橋方向時，突然失控撞上橋墩，隨後連人帶車往前噴飛，蘇男安全帽破裂脫落，頭部猛力撞擊地面，當場爆頭腦漿噴出，所騎重機則往前滑行約100公尺後停下。

▲騎士自撞華江大橋橋墩，當場人車噴飛，安全帽破裂爆頭慘死。（圖／記者游宗樺攝）

目擊者表示，當時看到重機從旁邊騎過，隨後聽到引擎拉高轉速的聲音，不久就看到華江大橋上橋處有白煙飄出，因為沒有看到對方撞擊瞬間，並不清楚事故原因。

警消到場發現男子明顯死亡，由警方到場封閉事故車道，並拉起封鎖線進行採證調查，將調閱監視器釐清事故原因，不排除為騎士自撞，確切事故原因有待調閱監視器進一步釐清。

▲騎士騎乘重機沿著和平西路三段行駛。（圖／記者游宗樺翻攝）