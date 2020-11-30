人妻拿存摺取191萬！銀行小姐一看秒報警…得知真相要離婚了

▲丈夫偽造存摺。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省桐鄉市一人妻帶著兩張，總共44萬人民幣（約新台幣191萬元）的存摺10日去銀行取錢，可銀行櫃檯工作人員看到存摺後，卻馬上報了警。經辨別，兩張存摺竟然都是假的。她百思不得其解，委屈說，「存摺是丈夫讓我保管的，怎麼可能是假的？」員警之後調查到的真相，也讓她氣到想離婚。

據《錢江晚報》報導，「銀行收到這兩張存摺之後，發現假存摺的紙張品質，跟真的有區別；還有一方面，假存摺列印比較模糊，最為關鍵的是兩張存摺的編號是一模一樣的，這個編號是唯一的，和身分證一樣的，所以銀行一看到兩張存摺，就知道是假的，」桐鄉市公安局梧桐派出所民警張曉飛說。

假存摺？拿著存摺的沈姓女子百思不得其解。警員調查發現，存摺是沈女的吳姓丈夫讓她保管的。吳男今年35歲，桐鄉本地人，平時做點小生意。他交給妻子保管的這兩張存摺，一張35萬元（人民幣，下同），一張9萬元，總共44萬。

丈夫給的存摺，為什麼會是假的呢？警員調查解開了謎團。原來，去年四五月份開始，他陷進了一款賭博遊戲，一開始輸了錢是跟朋友借的，輸了錢想回本，就一直沒有收手，於是把心思動到了跟妻子共有的這44萬元錢上。

這筆錢拿出來後，吳男將一部分錢用來還給朋友，剩下的錢又全都投進了那個賭博遊戲裡，玩了大半年時間，就把錢全部賠光了……。

「我不想讓我老婆知道44萬元錢被我玩遊戲輸光了，我就想可以用假的存摺讓她安心……，」吳男於是在網上花了幾百元製作了兩張假存摺，沒想到妻子信以為真，拿到銀行去取錢了。

說起自己犯下的糊塗事，吳男後悔不已。日前，他因涉嫌偽造金融票證罪被逮捕，案件還在進一步調查中。

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