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搶攻IP角色經濟　GliaCloud推「AI虛擬角色影音製作方案」

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▲AI影音專家GliaCloud推「GliaStar-AI虛擬角色影音製作方案」中國信託超萌中信小B創新生！GliaStar-AI虛擬角色小Ｂ。（圖／GliaCloud提供）

▲AI影音專家GliaCloud推「GliaStar-AI虛擬角色影音製作方案」（圖／GliaCloud提供）

記者姚惠茹／台北報導

AI影音領導品牌GliaCloud推出「GliaStar-AI虛擬角色影音製作方案」，透過AI技術，讓使用者只要準備好文案，便可花傳統影音製作十分之一的時間，創作出專屬IP角色影音，解決政府、企業在推出原創IP角色時，因面臨推廣經費有限，使得角色的使用頻率低，無法創造長期經濟效益的問題。

集雅科技表示，根據日本經濟產業省2020年所發布的市場規模調查，角色經濟正以每年1億美元的規模成長，無論是國內外政府單位或企業皆紛紛搭上這波熱潮，推出專屬原創IP（Intellectual Property）角色，期待藉此強化消費者的喜愛程度與品牌識別度。

集雅科技指出，「GliaStar-AI虛擬角色影音製作方案」以集雅科技核心的自然語言處理技術（Natural Language Processing），完成精密的語音辨識以及語意分析，將角色的情緒動作與對嘴全自動化，讓3D立體虛擬偶像能夠輕易地依不同情緒，展現出豐富的動作及表情。

集雅科技進一步指出，企業只要提供腳本，「Glia Star-AI虛擬角色影音製作方案」就能用相較於傳統影音製作的十分之一時間，即刻產出專屬虛擬角色影音，大幅降低企業製作動畫的時間與人力成本，並同時提供企業高時效性、豐富度強的內外溝通素材。

▲AI影音專家GliaCloud推「GliaStar-AI虛擬角色影音製作方案」中國信託超萌中信小B創新生！GliaStar-AI虛擬角色小Ｂ。（圖／GliaCloud提供）

▲中國信託超萌的GliaStar-AI虛擬角色小Ｂ。（圖／GliaCloud提供）

集雅科技分享，今年榮獲2020亞洲資料創新應用大擂台的無敵霸主獎，透過GliaStar的AI虛擬角色服務，將亞洲各國就業市場資訊包含勞動部失業率、台灣就業服務求才資訊，以及日韓就業數據等海量資訊，自動轉換成結合數據圖表的吸睛動畫形式，搭配虛擬角色播報，讓數據分享更易於理解。

集雅科技說明，方案具有高效省時、低成本、IP價值極大化的三大優勢，像是利用AI對台詞進行語意分析，快速合成相對應的表情與動作，或是只要在電腦中輸入文字，就能快速產製出虛擬角色動畫，大幅降低溝通成本，同時支援中、英、日、韓、越5種語言，協助企業不受語言限制。

集雅科技補充，方案目前已成功導入多家企業，例如用戶熟悉的超萌中國信託數位小幫手「中信小B貓頭鷹」，便已透過GliaStar系統成功活化企業溝通，達到「行銷流程更升級」、「客戶關係管理更出眾」與「內部溝通更多元」的三大目標。

集雅科技強調，能夠協助中國信託數位營運處透過AI動畫版的小B，將專業的理財資訊與較生硬的產品教學，以生動活潑的影音方式傳遞給客戶，同時也應用於中國信託的內部教育訓練，顯著提升關注度和布達效力，為政府或是企業的原創IP角色開創新生命。

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