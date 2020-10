「學生動源」前召集人違反國安法被捕！　4人衝美領館尋庇護遭拒絕

▲「學生動源」前召集人鍾翰林。(圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

香港「學生動源」前召集人鍾翰林27日被捕,警方指他違反《香港國安法》第21條,前成員何忻諾及陳渭賢同樣被帶走。鍾翰林被捕數小時後,有4名本港社運人士進入美國駐港總領事館,但遭到拒絕。

據《香港01》報導,「學生動源」前召集人鍾翰林27日早上8時起失去聯絡,其後證實被捕。警方指他涉嫌在今年8月至今,在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容,違反《香港國安法》第21條,涉嫌煽動他人分裂國家被捕,現正被扣留調查。另有2名前「學生動源」成員同樣被捕。

▲4名社運人士尋求政治庇護被据。(圖/達志影像/美聯社)

《南華早報》傍晚指出,在鍾翰林被捕數小時後,有4名香港社運人士進入美國駐港總領事館,以尋求政治庇護,並與門口的保安員對話,其後獲准進入領事館,當中最少一人面臨去年反修例風波有關的指控。不過,4人最終未能進入領事館。

美國駐港領事館回覆《香港01》查詢時表示,現時沒有任何資料可提供(I’m sorry but I do not have anything to provide at this time)。

港府發言人則強調,在香港,任何檢控決定都是基於被告人的行為違反香港法律而作出,與其政治理念或背景無關。所有審訊由獨立的司法機關根據法律原則進行;在香港,沒有任何所謂「政治庇護」的理據。