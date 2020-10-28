▲「學生動源」前召集人鍾翰林。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港「學生動源」前召集人鍾翰林27日被捕，警方指他違反《香港國安法》第21條，前成員何忻諾及陳渭賢同樣被帶走。鍾翰林被捕數小時後，有4名本港社運人士進入美國駐港總領事館，但遭到拒絕。

據《香港01》報導，「學生動源」前召集人鍾翰林27日早上8時起失去聯絡，其後證實被捕。警方指他涉嫌在今年8月至今，在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《香港國安法》第21條，涉嫌煽動他人分裂國家被捕，現正被扣留調查。另有2名前「學生動源」成員同樣被捕。

▲4名社運人士尋求政治庇護被据。（圖／達志影像／美聯社）

《南華早報》傍晚指出，在鍾翰林被捕數小時後，有4名香港社運人士進入美國駐港總領事館，以尋求政治庇護，並與門口的保安員對話，其後獲准進入領事館，當中最少一人面臨去年反修例風波有關的指控。不過，4人最終未能進入領事館。

美國駐港領事館回覆《香港01》查詢時表示，現時沒有任何資料可提供（I’m sorry but I do not have anything to provide at this time）。

港府發言人則強調，在香港，任何檢控決定都是基於被告人的行為違反香港法律而作出，與其政治理念或背景無關。所有審訊由獨立的司法機關根據法律原則進行；在香港，沒有任何所謂「政治庇護」的理據。