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社會 社會焦點 保障人權

桃園天兵號誌！下橋車按路口燈號右轉...右側道可直行　車禍2傷

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▲下中原橋自小客車右轉直接撞上機車。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲下中原橋自小客車右轉直接撞上機車。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

72歲蕭姓男子騎車行經桃園市中壢區新中北路，被中原路橋下橋右轉的自小客車當場碰撞車禍，造成機車騎士及乘客受輕傷，但後方目擊騎士貼文臉書「阿伯方向燈是了關」，但網友大罵根本智障設計，白癡設計害死人，應該是全中壢最危險的路口，因為橋上、橋下都綠燈，還有右轉燈；並建議橋上和橋下不能同號誌，要有先後才能保障雙方。

▲被撞時雙方都綠燈，遭網友大罵為白癡設計。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲被撞時雙方都綠燈，遭網友大罵為白癡設計。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，該起車禍發生於25日下午，萬姓自小客車駕駛由新中北路中原陸橋沿中山東路往環中東路方向行駛，下橋右轉彎時，不慎與右側同向機車道的72歲蕭姓機車騎士發生碰撞，造成機車騎士及乘客受傷，經警方實施酒測，雙方駕駛皆無飲酒。

▲▼中原路橋的紅綠燈設計不良，造成為中壢最危險路口。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼中原路橋的紅綠燈設計不良，造成為中壢最危險路口。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼中原路橋的紅綠燈設計不良，造成為中壢最危險路口。（圖／記者楊熾興翻攝）

但目擊網友卻將騎車阿伯從機車道沿路開著左轉燈直到被下橋右轉轎車「擊落」影片ＰＯ上網，引來300多位網友留言，除了大罵「根本智障設計」，「白癡設計害死人」，「應該是全中壢最危險的路口」；也有網友為此爭論轉彎車應讓直行車先行的爭議，但也有網友說，因為橋上、橋下都綠燈，還有右轉燈才會不斷發生事故，並建議橋上和橋下不能同號誌，要有先後才能保障雙方。

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關鍵字：

中原路橋下橋右轉智障設計

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