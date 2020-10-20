「自行車登山王」10/23登場！騎鐵馬逛七星潭、太魯閣直衝合歡山

▲自行車登山王挑戰賽10/23登場。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

第九屆臺灣KOM自行車登山王挑戰將於23日上午6時登場，交通部觀光局表示，今年共有來自22個國家或地區、425名選手參賽，路線行經七星潭、太魯閣、合歡山，選手將從海拔0公尺直上3,275公尺，路線全長105公里。

臺灣KOM自行車登山王挑戰在2014年被法國銷售量最大的自行車雜誌Le Cycle評選為世界十大最艱難登山耐力賽之一，與歐洲阿爾卑斯山同等級的賽事齊名，並獲得在全球自行車壇極具影響力的加拿大Global Cycling Network (GCN)及許多國際權威媒體及選手評價為「世界上最艱難的比賽」。

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觀光局表示，今年的挑戰賽將於10月23日上午6時，從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達臺灣公路最高點合歡山的武嶺；選手將挑戰從海拔0公尺直上3,275公尺，全長105公里。

▲自行車登山王挑戰賽參加選手涵蓋22個國家或地區。（圖／觀光局提供）

整段賽事的前80公里，自18公里處正式放行點起，就以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升。壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17％到27％的天堂路。

觀光局表示，今年賽事參加者涵蓋來自美國、菲律賓、英國、丹麥、德國、瑞士、日本、澳洲、法國、馬來西亞、荷蘭、比利時、加拿大、葡萄牙、中國、西班牙、香港、韓國、紐西蘭、喬治亞、波蘭和臺灣等共計22個國家地區，共計425位選手參與。

另外10月23日競賽當日將實施交通管制：台193線七星潭聯外高架橋至新城鄉民有街管制時間為05：30至 07：00，台八線至錦文橋管制時間為06：00至07：30，台8線太魯閣閣口至天祥管制時間為06：30至08:00，台8線天祥至大禹嶺管制時間07：00至12：00，台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心管制時間08：30至12：00，南投台14甲線翠峰至合歡山遊客中心管制時間為09：00 至11：00。