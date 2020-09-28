不用出國！原汁原味引進Tokyu Hands　台隆手創館推「類遊日」

▲台隆手創館在這波疫情中業績不減反增逆勢成長，相關防疫商品較過去大幅增加10倍以上，紓壓商品也熱賣。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃士原／台北報導

受到疫情影響，民眾減少出國機會，而2020年剛好是台隆手創館來台20年，台隆也藉此將復興SOGO門市改造成「4.0Tokyu Hands全新形象概念店」，提供8大日本購物主題區以及4大獨家品牌首次登台，讓民眾進來就像在日本一樣。

Tokyu Hands復興店開幕首日立刻吸引許多哈日族前來朝聖，創下較以往平日人潮與業績皆成長2倍，立刻躍升全台開幕首日的業績店王寶座，其中以日本類居家商品穩居熱銷品項，包括獨家史奴比70th系列商品、ADERIA日本貓腳玻璃杯、白金萬毛牙刷等，整體日本品項銷售較平日比成長4-5倍，類遊日的大爆發由此顯現。

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另外，手創館過去是以提供日用品為主，但是考量最近台日沒有那麼容易往來，4.0Tokyu Hands全新形象概念店第一次跟日本JA全農合作推出日本地方特色美味物產大賞，將九州、北海道、滋賀縣、熊本縣、秋田縣等各地美食物產一次搜羅引進台灣。

▲4.0Tokyu Hands全新形象概念店。（圖／台隆手創提供）

台隆集團董事長黃教漳指出，台灣過去10年來累計有3200萬人次前往日本觀光，但現在因為疫情關係而無法去日本，所以手創館就來推「類遊日」，把Tokyu Hands原汁原味的帶來台灣，不用去日本，不用坐飛機，「到我們復興店就可以」。目前全台手創館有11家分店，之後也會一家家進行改造，巡迴來做「類遊日」。

提到疫情初期，黃教漳說1月23日看到中國大陸武漢肺炎字眼出現時就覺得不太尋常，因此開始超前部署，手創館除了與國內廠商及日本緊急搜尋防疫相關商品，聯繫之相關供應商超過百家以上，與日本國內通路一起搶貨下單，其中乾洗手更是拿現金在工廠排隊搶貨，以滿足消費者需求。疫情期間民眾消費方向轉為對除菌清潔用品，日本一向以清潔、除菌產品為擅長，也提供數十種多樣選擇

台隆手創館一直以「顧客為出發點」思考顧客會需要什麼？站在顧客角度想，在顧客未想到前，提早為顧客提供當下會需要的生活提案服務，董事長說，當大家在忙口罩時候，他們已經想到下一步「發展口罩的時尚美學」，例如戴口罩也要很有型，口罩戴出危「肌」對應抗痘商品週邊等，以及強化眼妝、眉毛等產品。

▲台隆手創館一直以「顧客為出發點」思考顧客會需要什麼？（圖／記者湯興漢攝）

黃教漳說，疫情期間讓大家在家的時間變多，手創館也思考顧客都會做些什麼呢？所以提出「在家紓壓」提案，許多民眾開始購買在家打發時間的商品，包括簡單可做日本料理的日本小家電、紓壓、娛樂小物銷量都提高30%。另外，按摩商品也賣得不錯，不管是在家還是辦公室也都能用。

台隆手創館在這波疫情中業績不減反增逆勢成長，相關防疫商品較過去大幅增加10倍以上，例如乾洗手已是現在隨身必備攜帶物，60%酒精速乾保濕不黏膩、不乾澀，僅上架一個多月就賣出超過20000瓶。而從日本進口的「TOAMIT頸掛空氣清淨片」可幫助抑制周邊空氣中細菌，意外熱賣，上架3周就有近3000片的銷量。其他熱賣商品包括可以邊殺菌邊療癒的「卡通造型乾洗手」，曾有民眾1次大手筆花了2萬元買了50多個，分送給親朋好友，該產品銷量也突破1000個以上。