又被道歉！日本VTuber把台灣當國家　遭大陸網友抗議後直接禁播

▲日本VTuber「赤井心」引起爭議的節目內容。（圖／翻攝自YouTube／HoloGo）

記者張寧倢／綜合報導

日本虛擬偶像事務所Hololive的2位VTuber「赤井心」（赤井はあと）與「桐生可可」（桐生ココ）日前在直播節目中將台灣列為國家，引發中國網友的強烈抗議，Hololive母公司COVER株式會社27日發出道歉聲明，並以「不當發言」為由宣布將2位VTuber停止活動3周作為反省處分。

日本VTuber（Virtual YouTuber，虛擬直播主）赤井心24日於直播節目中公開自己各國粉絲的佔比，由於是以「國家區域」來公布，提到台灣佔7%時還大方秀出中華民國國旗，遭到眾多中國網友撻伐。

隔日，桐生可可也開直播列出粉絲佔比，將台灣列為「上位之國」（人數排名前位的國家），同樣引起中國網友不滿台灣被視為國家，在桐生可可的頻道及推特等社群留言攻擊。在中國網友不斷抗議之下，兩人在中國直播平台「嗶哩嗶哩Bilibili」的直播間都遭到關閉，YouTube影片也都被下架處理。

▲「桐生可可」將台灣列為「上位之國」引起中國網友不滿。（圖／翻攝自YouTube／J0's Jam）

母公司COVER株式會社27日在官網上公開日文與英文版的官方聲明，承認2位直播主直播內容公布頻道機密資料，且確實有向一部分地區觀眾進行「不當發言」，故以停止活動3周作為反省處分。

▼Hololive公司在微博的道歉聲明。（圖／翻攝自微博／@hololive）

同時，Hololive也在微博帳號發出COVER的道歉聲明，內文提及其下藝人言論不代表公司官方立場，「始終尊重中國主權和領土完整，尊重《中日聯合聲明》以及《中日和平友好條約》，堅決擁護一個中國原則。」

然而，中國粉絲似乎還是怒氣未消，要求在官網的道歉聲明中加注「一個中國原則」，並要求赤井心與桐生可可離開Hololive，或是Hololive公司直接退出中國市場。另一方面，推特上也有網友製作meme梗圖，諷刺Hololive向中國下跪道歉。

▼COVER公司道歉後的網友反應。（圖／翻攝自微博）