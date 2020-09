又被道歉！日本VTuber把台灣當國家　遭大陸網友抗議後直接禁播

▲日本VTuber「赤井心」引起爭議的節目內容。(圖/翻攝自YouTube/HoloGo)

記者張寧倢/綜合報導

日本虛擬偶像事務所Hololive的2位VTuber「赤井心」(赤井はあと)與「桐生可可」(桐生ココ)日前在直播節目中將台灣列為國家,引發中國網友的強烈抗議,Hololive母公司COVER株式會社27日發出道歉聲明,並以「不當發言」為由宣布將2位VTuber停止活動3周作為反省處分。

日本VTuber(Virtual YouTuber,虛擬直播主)赤井心24日於直播節目中公開自己各國粉絲的佔比,由於是以「國家區域」來公布,提到台灣佔7%時還大方秀出中華民國國旗,遭到眾多中國網友撻伐。

隔日,桐生可可也開直播列出粉絲佔比,將台灣列為「上位之國」(人數排名前位的國家),同樣引起中國網友不滿台灣被視為國家,在桐生可可的頻道及推特等社群留言攻擊。在中國網友不斷抗議之下,兩人在中國直播平台「嗶哩嗶哩Bilibili」的直播間都遭到關閉,YouTube影片也都被下架處理。

▲「桐生可可」將台灣列為「上位之國」引起中國網友不滿。(圖/翻攝自YouTube/J0's Jam)

母公司COVER株式會社27日在官網上公開日文與英文版的官方聲明,承認2位直播主直播內容公布頻道機密資料,且確實有向一部分地區觀眾進行「不當發言」,故以停止活動3周作為反省處分。

▼Hololive公司在微博的道歉聲明。(圖/翻攝自微博/@hololive)

同時,Hololive也在微博帳號發出COVER的道歉聲明,內文提及其下藝人言論不代表公司官方立場,「始終尊重中國主權和領土完整,尊重《中日聯合聲明》以及《中日和平友好條約》,堅決擁護一個中國原則。」

然而,中國粉絲似乎還是怒氣未消,要求在官網的道歉聲明中加注「一個中國原則」,並要求赤井心與桐生可可離開Hololive,或是Hololive公司直接退出中國市場。另一方面,推特上也有網友製作meme梗圖,諷刺Hololive向中國下跪道歉。

▼COVER公司道歉後的網友反應。(圖/翻攝自微博)

I see a lot of people screaming about Hololive "cucking", but you gotta understand how much stress one of the largest superpowers in the world can put on a small company. I don't like it, but I get it. pic.twitter.com/TElkSKRRGo