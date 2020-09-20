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焊接工請假休息遭工廠拒絕　無奈選擇輕生「1張紙條」揭背後心酸

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▲▼工人,工廠,電鍍,焊接,鐵工。（圖／翻攝自pixabay）

▲焊接工人請不了假，只能輕生後留下一張紙條，揭露自己的辛酸。（圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

中國廣東省近日某間噴漆工廠傳出一名焊接工人因身體不適而請假，卻遭工廠拒絕而輕生。而該名輕聲工人生前留下的一張紙條，上頭寫的真實心聲，也引發中國網友熱議。

根據陸媒《梨視頻》報導，中國廣東省佛山的一處噴漆工廠，近日發生一名負責焊接的工人因為工作壓力大，導致失眠、呼吸困難等症狀，然而他想請假休息卻遭工廠拒絕，沒多久他便在工廠內輕生。

輕生前他留下一張紙條，寫下「工作壓力好大，身體不舒服，應付不過來，失眠、呼吸困難、內分泌失調。請假休息，公司要辦離職手續。2020是非常特別的一年，失業的如何生存？在這公司工作6年，好像出去找不到工作，與社會脫離。累又睡不著，睡不著更加無力工作，孩子還小、父母年老。」意外曝光身上背負養育一家老小的龐大壓力。

新聞消息曝光後，大量中國網友留言痛批工廠血汗、工作環境惡劣、老闆態度令人心寒。工廠負責人對此則回應，員工出勤時間為早上8點到晚上6點、中午有休息、平時也沒加班，若要請假，5天內口頭說即可，超過10天的病假則要醫師證明，內部管理階層仍在了解此事件中。

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