新冠病毒抗體檢測再躍進　長庚大學研發「檢測套組」3小時就知道結果

▲長庚大學教授施信如。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎爆發至今，全球已超過2694萬人染疫，為有效防止疾病蔓延，長庚大學經過新興病毒感染研究中心團隊的測試與努力，耗時3個月，成功研發出「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」只要透過中和抗體與特定蛋白質的結合，經2、3個小時即可快速得知體內是否具有抗病毒的中和抗體。

長庚大學教授施信如表示，這次是獲得科技部特色領域研究中心防疫科學研究中心計畫的支持，完成開發「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」不需利用活體病毒的檢測，就可推估體內中和抗體的效價，不但可提高整體檢測的安全性，也可用於提升新冠疫苗的開發速度。

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施信如說明，台灣現行的新型冠狀病毒中和抗體的檢測方式，是透過病毒感染細胞後與血清樣本結合後，觀察是否可以抑制病毒感染細胞，可確認血清中是否有中和抗體存在，但培養活病毒只能在生物安全第三級實驗室才能執行，整體檢測程序時間較長且價格昂貴，無法應用於大量篩選樣本上，故在執行上有相當的困難度，而新開發的「檢測套組」，在一般實驗室即可操作，檢測時間短，對於篩選有效疫苗進度上有明顯助益。

▲長庚大學與台塑生醫簽約，盼在數月後，檢測套組能量產。（圖／記者崔至雲攝）

長庚大學表示，希望透過國內的檢驗試劑生產廠商專業行銷，將這個好消息傳遞功各國降低相關疫苗與抗體藥物的開發時間與成本，有效提前過制疫情的再擴散，己開放邊境之國家，未來亦可做為「免疫護照」的測試方法，提高檢測體內中和與速度，幫助世界經濟交流時人體健康的把關。

長庚大學提到，現階段校方將朝向具前瞻性及實用性的轉譯癌症醫學曁分子檢驗、預防醫學檢驗、感染疾病研究和檢驗試劑開發等研究方向前進，除了持續用心研發各類疾病治療方式外，也願意與全世界分享長庚大學於新興病毒感染研究之運用，為國人、世界人民的健康，盡一份心力。

