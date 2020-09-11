「世界經濟自由度」報告出爐！香港蟬聯第1　台灣勝過日韓名次揭曉

▲香港在《全球經濟自由度2020年度報告》中奪得第一名。圖為香港維多利亞港夜景。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

加拿大溫哥華智庫「弗雷澤研究所」（Fraser Institute）發布《全球經濟自由度2020年度報告》。香港以8.94高分奪下第1名，連續第24年蟬聯冠軍。另外，台灣也以7.94的成績名列第16，勝過日本、南韓、德國等國家。

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▲全球經濟自由度2020年度報告中，台灣位居第16名。（圖／Economic Freedom of the World: 2020 Annual Report）



由於此報告是根據2018年的數據進行分析，弗雷澤研究所警告，由於中國政府試圖壓抑異議，全面實施「國安法」與其他法規，都會傷害香港作為全球最自由經濟體的地位。

香港蟬聯24屆冠軍，本次評分高達8.94，贏過第2名新加坡的8.65分與第3名紐西蘭的8.53分。但是，弗雷澤研究所指出，香港在這份報告中的評分，沒有受到2019年引渡條例以及後續殘酷鎮壓的影響，「如果中國政府2019年、2020年介入，導致對於財產權明顯增加的不安全感以及法治弱化，並沒有造成分數下降，那將會讓人非常訝異」。

《彭博社》指出，一向被視為右派智庫的弗雷澤研究所此番言論，被視為削弱了政府的立場。港府主張，壓抑異議是為了改善商業環境。

▲香港2019年起經歷政治動盪，輿論大多認為將會影響其全球金融中心地位。圖為香港6月9日遊行。（圖／路透社）

香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）引述該報告與其他類似調查結果指出，香港的經濟自由依然持續獲得高度評價，駁斥反對派的主張。輿論批評，當局打擊政治動盪，將傷害香港作為全球金融中心地位。

但是，港府11日也回應此報告中的說法，「令人遺憾的是，弗雷澤研究所根據選擇性且毫無根據的觀點，以偏見評論與不公平的臆測，搶先預測（香港）未來在此領域獲得較低分數」。

由於去年的政治動盪，香港的「經濟自由度指數」（Index of Economic Freedom）下滑至第2名，在無國界記者（Reporters Without Borders）的「2020年世界新聞自由指數」中也退步7名，降至第80名。

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