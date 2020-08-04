前議長全家鉛中毒！　毒理教授曝3關鍵「別用鮮豔餐具」

▲避免使用鮮豔的餐具。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

台中市前議長張宏年一家四口因吃中藥導致「鉛中毒」住院，其中鉛指數比標準高出509倍，毒理教授招名威表示，鉛的暴露方式包括透過空氣污染、水、皮膚接觸、食物或消費性產品，但透過嘴巴的飲食，才是鉛進入我們身體最主要的管道。

招名威指出，由於鉛是帶有正電荷的有毒重金屬，很容易和人體的脂肪組織結合，特別是中樞神經系統，若累積計量夠高就會有鉛中毒的負面神經症狀顯現出來，例如：記憶力出現問題、頭痛或是情緒不穩，有時會伴隨著腹痛、便秘、易怒和不孕等症狀，這些影響大多是永久性的。

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在一些臨床案例中，對於一些未知起因造成的智能障礙病例裡，鉛中毒佔了將近10%，因此招名威提醒，保護自己的第一步就是要注意自己的飲食法則：

1、脂肪食物會增加鉛質的吸收，因此要盡量降低高脂肪食物的攝取量。

2、避免色彩鮮豔的餐具，以防彩色顏料中的鉛滲入食物中，

3、與食物接觸的餐具，建議購買沒有顏色或圖案且勁量挑選白色、平滑的。

4、避免用含有鉛的水晶製品來裝飲料。

5、用食用袋裝食品時，避免食物與印刷的字、畫和商標接觸。

6、少用色彩鮮豔的吸管。

第二步是要知道哪些會是提高風險的含鉛食物，包括罐頭食物、路邊攤、貝類水產、皮蛋加工食品、未經檢驗合格的中藥，例如：八寶散、鉛丹、硃砂等。

第三步則是吃可以排除鉛的食物，例如：富含鈣鐵鋅的食物、蛋白質、含維生素C、胡蘿蔔、大蒜、茶葉等。