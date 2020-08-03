直播達人陳柏慶號召　全台知名直播主桃園愛心義賣強強滾

▲直播達人陳柏慶(左一)號召，桃園愛心義賣強強滾。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

在直播叫賣達人陳柏慶號召下、來自全台各地的百名熱血直播主，2日聚集桃園舉辦「第三屆愛心義賣直播同盟」，義賣所得捐贈給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」專案活動。圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹說，陳柏慶經營網路直播拍賣產品，因重視產品的品質和誠信，客戶越來越多，為回饋社會邀集各地直播主響應做公益。

▲▼「第三屆愛心義賣直播同盟」義賣所得捐贈給桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」專案活動。（圖／記者楊淑媛攝）

陳柏慶目前是慶財直播董事長，他說，未受疫情影響，直播叫賣商品的業績，今年不減反增，因此基於感恩理念，這次義賣商品琳瑯滿目，幾乎是直播台上可看到的東西都有人捐出來義賣，包括：便利商店折價券、飯店住宿券、辦公桌椅、沙發、名牌包包、名牌手錶、香水、以及價值130萬的珠寶也捐出義賣，還有廠商直接捐出30隻名牌手錶義賣，可見直播人的愛心不落人後。

▲▼「第三屆愛心義賣直播同盟」活動由陳柏慶主持，直播主們響應熱絡。（圖／記者楊淑媛攝）



成立5年的慶財直播公司，今年是第三次邀請全台知名的直播主，共同來發起這個慈善義賣活動，希望在需要幫助的地方，可以發現直播主們為社會的付出。「第三屆愛心義賣直播同盟」活動由陳柏慶主持，參與的直播主有：FB直播購物翁紹明、帝國珠寶羅彥喆、萬桔百貨邱東煜、蘭蘭直播房蘭興、小魚郎主播阿堅、九號精品陳妤瑄、鋼鐵爸、八號商店阿鬧、本宮駕到林秀琴等各地直播主。

▲▼直播人的愛心不落人後。（圖／記者楊淑媛攝）

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