▲ 饒慶鈴支持部落青年圓夢，南迴開啟台東第1場圍火對談。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



為廣泛蒐集部落青年意見，提升參與公共事務的意願，形成常態性諮詢平台，台東縣政府原民處今年度將分別在南迴線、縱谷線、海岸線及市區辦理4場「ringu to kapah a malaholol部落青年圍火事務座談會」，第1場次於29日`在南迴線舉行，縣長饒慶鈴特別率原民處長方銘總等主管與會，以輕鬆對話的方式，聽取部落青年意見。

饒慶鈴表示，很高興在青年節午後，和朝氣十足的部落青年一起共度。政策溝通是形成原住民族政策措施重要的一環，讓縣府與部落建構共同的願景，因此從年初開始設定一系列溝通策略和方法，再每個月辦理分區座談會，彙整與分析青年意見和建議，之後對應行政資源並逐步形成政策措施。座談會取名「青年圍火」，對應著傳統上部落討論公共事務時，總是圍坐在一起，「圍火」也象徵團結，直接聽取部落青年的想法，更草根、更實際地支持部落青年圓夢。

因應防疫，原住民族行政處也與在地青年藥師合作，入場前量測體溫、酒精消毒雙手，更以健保卡系統檢視參與者旅遊史，如體溫過高或出現健保系統警示，則柔性勸離，以確保與會者健康。空間布置、餐點提供到防疫管理皆由部落青年一手包辦，十足展現部落的活力與生氣。

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