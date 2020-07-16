台積電Q2每股賺4.66元「創下歷史新高」！營收3107億元　年成長28.9%

▲台積電。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，同時公布2020年第二季財務報告，合併營收約3107億元，年增28.9%；稅後純益約1208.2億元，每股盈餘為4.66元（折合美國存託憑證每單位為0.78美元），均年成長81%，雙雙寫下歷史新高。

台積電上半年營收達6212.96億元，年增35.2%，毛利率52.4%，年增10.2個百分點；稅後純益2378.09億元，年增85.6%，每股純益9.17元。

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若以美元計算，2020年第二季營收為103.8億美元，較2019年同期增加34.1%，較前一季則增加了0.8%。2020年第二季毛利率為53%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%，均優於財測。

與前一季相較，台積電2020年第二季營收基本持平，稅後純益則增加了3.3%。

至於製程方面，台積電7奈米製程出貨佔公司2020年第二季晶圓銷售金額的36%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的18%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

台積電16日股價開低，早盤以359元開出，下跌4元，一度下探至353.5元，最高達361元也未再創新高，終場收在357.5元，下跌5.5元，中止連5天的創新高態勢。