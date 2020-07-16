　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台積電懶人包來了！法說會5大重點曝光：「Q2每天賺13億」創新高　市值超越三星

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電舉行法人說明會。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，外資法人高度關注，包括第二季獲利創新高、全年營運展望與成長動能、調高資本支出的原因、華為出口禁令、美國設廠進度等議題。台積電第二季稅後純益約1208.2億元，創歷史新高，平均一天賺13億元，財報相當亮眼。

值得一提的是，台積電美國存託憑證（ADR）總市值3127億美元，超越三星的2926億美元，居全球半導體業之冠。以下整理台積電法說會5大重點。

請繼續往下閱讀...

一、獲利與營運展望

台積電2020年第二季財務報告，合併營收約3107億元，年增28.9%；稅後純益約1208.2億元，每股盈餘為4.66元（折合美國存託憑證每單位為0.78美元），都比去年同期成長81%，雙雙寫下歷史新高；毛利率為53%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%，均優於財測。

台積電上半年營收達6212.96億元，年增35.2%，毛利率52.4%，年增10.2個百分點；稅後純益2378.09億元，年增85.6%，每股純益9.17元。

台積電第三季財測數字，合併營收預計介於112億美元至115億美元之間，季增7.9%至10.8%，若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，營收預計為3304億元至3392.5億元之間；毛利率預計介於50%到52%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。由於5奈米下半年開始量產，將侵蝕毛利率2%至3%，雙率較上季下滑，仍續站穩高檔。

▲台積電總裁魏哲家。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

二、調高資本支出的原因

儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情不確定之下，台積電全年資本支出150至160億美元，調高至160至170億美元，增加10億美元。主要是因應5G、高效運算動能及物聯網等客戶需求強勁，確保供應鏈穩定，增加5奈米及7奈米產能利用率，也將持續投入3奈米研發。

先進製程需求暢旺，台積電調高今年營收預估，將成長超過2成。

三、半導體產值與先進製程進展

台積電總裁魏哲家表示，在5G智慧型手機及HPC運算等應用需求驅動下，台積電7奈米及5奈米等先進製程需求強勁，全球半導體今年產值不計記憶體，將持平或微幅成長，晶圓代工產業產值約年增14%至19%；台積電今年營運表現仍將優於業界水準。

台積電5奈米製程將強勁成長，全年將貢獻8%業績；4奈米為5奈米世代製程技術，預計2022年量產；3奈米目前進度順利，維持先前預期，2021年將進入風險性試產，預計2022年量產。

至於5G智慧型手機滲透率，台積電估今年5G手機滲透率將達17%至19%，高於先前預估的15%；不過今年全球手機出貨量則衰退至11%至13%。

▲▼台積電2018年第四季法說會,董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

▲台積電董事長劉德音。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

四、華為出口禁令

台積電董事長劉德音表示，台積電自5月15日以來不再接華為海思訂單，在120天寬限期，也沒有計畫於9月14日後繼續供貨給華為，不過，美國政府有可能放寬「一般產品」供貨給華為，必須等美國最後的規定。

華為是台積電第二大客戶，也是台積電5奈米製程的客戶。劉德音表示，台積電遵守美國法令規定，在60天等待意見期間，已和美國半導體產業協會（SIA）彙整廠商意見給美國政府參考，但沒有在7月14日遞件申請供貨華為，而是觀察情勢再決定是否送件，目前看來並無任何改變。

不過，劉德音透露，美國政府雖然限制高階產品不能出貨給華為，但有可能放寬「一般產品」繼續供貨華為，這要等美國政府公布最終規定版本，台積電將持續觀察出口規定。

台積電並未明確指出何謂「一般產品」，但法人認為，很有可能指非華為海思設計的晶片，如聯發科或高通晶片出貨給華為。

五、美國設廠進度與計畫

台積電持續與美國亞利桑那州政府溝通，同時也與供應鏈夥伴緊密合作與討論，盼能建立有效率的供應狀況與降低成本差距問題，以及調整匯差影響。美國廠預計於2024年量產，採用5奈米製程，月產能2萬片。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電美國存託憑證（ADR）總市值3127億美元，超越三星的2926億美元，居全球半導體業之冠。（圖／路透社）

【延伸閱讀】

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨！董事長劉德音：「一般產品」可能解禁

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

台積電看Q3業績：受惠5G手機、物聯網相關應用　營收季增7.9%至10.8%！

台積電Q2每股賺4.66元「創下歷史新高」！營收3107億元　年成長28.9%

 
ET快訊
比利時情侶遊花蓮「遇砂石車逼車」嚇傻　網轟司機：丟光台灣的臉
快訊／威力彩18.3億頭獎獎號出爐　中了放假一輩子
直升機180度迴轉重摔墜毀！旅長哽咽還原「飛行路線」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

歡迎來大戶島玩！永豐銀現創意打造歐式五星島　約網友玩動森挖寶送大禮

台積電懶人包來了！法說會5大重點曝光：「Q2每天賺13億」創新高　市值超越三星

快訊／幸運兒是你嗎？威力彩18.3億頭獎獎號出爐　中了放假一輩子

銀行系統卡卡！民眾無法累積3倍券消費　憂搶不到早鳥回饋

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕　跌破4成落後目標

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨！董事長劉德音：「一般產品」可能解禁

信用小白看過來！維持信評分數6撇步曝光　增加「信用卡使用年齡」也加分

亞獅康-KY第2季淨值為負數　8/25終止櫃檯買賣

權證避險證交稅降至千分之1　擬實施5年

離岸風電本土化擴大！MHI Vestas再簽採購協議　在台組裝功率轉換模組

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

歡迎來大戶島玩！永豐銀現創意打造歐式五星島　約網友玩動森挖寶送大禮

台積電懶人包來了！法說會5大重點曝光：「Q2每天賺13億」創新高　市值超越三星

快訊／幸運兒是你嗎？威力彩18.3億頭獎獎號出爐　中了放假一輩子

銀行系統卡卡！民眾無法累積3倍券消費　憂搶不到早鳥回饋

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕　跌破4成落後目標

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨！董事長劉德音：「一般產品」可能解禁

信用小白看過來！維持信評分數6撇步曝光　增加「信用卡使用年齡」也加分

亞獅康-KY第2季淨值為負數　8/25終止櫃檯買賣

權證避險證交稅降至千分之1　擬實施5年

離岸風電本土化擴大！MHI Vestas再簽採購協議　在台組裝功率轉換模組

車上都是菇！機車停1天怪怪的　警消急搜山找到冰冷遺體

歡迎來大戶島玩！永豐銀現創意打造歐式五星島　約網友玩動森挖寶送大禮

柯震東：我不完全是靠爸族！　「以前養4代都可以」現在口袋很緊

30年奮鬥史縮成100分鐘《初心》　名廚江振誠看完預告就哭了！

台積電懶人包來了！法說會5大重點曝光：「Q2每天賺13億」創新高　市值超越三星

男星技巧高超…1年嘿咻400次！　李芳雯「分手當晚還要」

日職／宋家豪10球收下中繼成功　連續3場無失分

林志玲來不了「貼心送花籃祝賀」　恩師洪偉明曝「懷孕進度」

中職／想要拋彩帶　象悍補賽4538人新莊本季最多

小黃司機眼茫茫「導航都看不清」 無奈停工　竟是糖尿病引眼疾

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

財經熱門新聞

彩券行老闆曝：中獎人都會做「2動作」

即／威力彩18.3億頭獎獎號出爐

國旅大爆發　賴點卡回饋最高35%

房貸低利殺到見骨！菁英小資皆可輕鬆買房

10萬資金！她看不懂財報...掌握「一訣竅」照樣賺

時髦醫生買黃金大賺百萬！銀樓爆料大戶賣金時點　3種特質易發財

滯台4個月　比利時情侶公開收入來源

威力彩頭獎衝18.3億！3倍券包牌可望翻千萬倍

謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

3月賠66萬！他玩股票2年咬牙加碼

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨

3步驟選股　34歲小資女賺到買房頭期款

更多熱門

相關新聞

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，釐清外資法人關切美國擴大圍堵華為的議題。台積電董事長劉德音表示，台積電自5月15日以來不再接華為海思訂單，在120天寬限期，也沒有計畫於9月14日後繼續供貨給華為，不過，美國政府有可能放寬「一般產品」供貨給華為，必須等美國最後的規定。

受日經評論採訪　唐鳳將中國電信設備喻為「特洛伊木馬」

受日經評論採訪　唐鳳將中國電信設備喻為「特洛伊木馬」

分析師：台積電法說釋利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

分析師：台積電法說釋利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

陸：英國在華為事件上「喪失獨立自主」

陸：英國在華為事件上「喪失獨立自主」

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元

關鍵字：

台積電法說會劉德音魏哲家華為

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

超珍貴！床上出現世界級保育動物

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面