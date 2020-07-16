台積電懶人包來了！法說會5大重點曝光：「Q2每天賺13億」創新高　市值超越三星

▲台積電舉行法人說明會。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，外資法人高度關注，包括第二季獲利創新高、全年營運展望與成長動能、調高資本支出的原因、華為出口禁令、美國設廠進度等議題。台積電第二季稅後純益約1208.2億元，創歷史新高，平均一天賺13億元，財報相當亮眼。

值得一提的是，台積電美國存託憑證（ADR）總市值3127億美元，超越三星的2926億美元，居全球半導體業之冠。以下整理台積電法說會5大重點。

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一、獲利與營運展望

台積電2020年第二季財務報告，合併營收約3107億元，年增28.9%；稅後純益約1208.2億元，每股盈餘為4.66元（折合美國存託憑證每單位為0.78美元），都比去年同期成長81%，雙雙寫下歷史新高；毛利率為53%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%，均優於財測。

台積電上半年營收達6212.96億元，年增35.2%，毛利率52.4%，年增10.2個百分點；稅後純益2378.09億元，年增85.6%，每股純益9.17元。

台積電第三季財測數字，合併營收預計介於112億美元至115億美元之間，季增7.9%至10.8%，若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，營收預計為3304億元至3392.5億元之間；毛利率預計介於50%到52%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。由於5奈米下半年開始量產，將侵蝕毛利率2%至3%，雙率較上季下滑，仍續站穩高檔。

▲台積電總裁魏哲家。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

二、調高資本支出的原因

儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情不確定之下，台積電全年資本支出150至160億美元，調高至160至170億美元，增加10億美元。主要是因應5G、高效運算動能及物聯網等客戶需求強勁，確保供應鏈穩定，增加5奈米及7奈米產能利用率，也將持續投入3奈米研發。

先進製程需求暢旺，台積電調高今年營收預估，將成長超過2成。

三、半導體產值與先進製程進展

台積電總裁魏哲家表示，在5G智慧型手機及HPC運算等應用需求驅動下，台積電7奈米及5奈米等先進製程需求強勁，全球半導體今年產值不計記憶體，將持平或微幅成長，晶圓代工產業產值約年增14%至19%；台積電今年營運表現仍將優於業界水準。

台積電5奈米製程將強勁成長，全年將貢獻8%業績；4奈米為5奈米世代製程技術，預計2022年量產；3奈米目前進度順利，維持先前預期，2021年將進入風險性試產，預計2022年量產。

至於5G智慧型手機滲透率，台積電估今年5G手機滲透率將達17%至19%，高於先前預估的15%；不過今年全球手機出貨量則衰退至11%至13%。

▲台積電董事長劉德音。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

四、華為出口禁令

台積電董事長劉德音表示，台積電自5月15日以來不再接華為海思訂單，在120天寬限期，也沒有計畫於9月14日後繼續供貨給華為，不過，美國政府有可能放寬「一般產品」供貨給華為，必須等美國最後的規定。

華為是台積電第二大客戶，也是台積電5奈米製程的客戶。劉德音表示，台積電遵守美國法令規定，在60天等待意見期間，已和美國半導體產業協會（SIA）彙整廠商意見給美國政府參考，但沒有在7月14日遞件申請供貨華為，而是觀察情勢再決定是否送件，目前看來並無任何改變。

不過，劉德音透露，美國政府雖然限制高階產品不能出貨給華為，但有可能放寬「一般產品」繼續供貨華為，這要等美國政府公布最終規定版本，台積電將持續觀察出口規定。

台積電並未明確指出何謂「一般產品」，但法人認為，很有可能指非華為海思設計的晶片，如聯發科或高通晶片出貨給華為。

五、美國設廠進度與計畫

台積電持續與美國亞利桑那州政府溝通，同時也與供應鏈夥伴緊密合作與討論，盼能建立有效率的供應狀況與降低成本差距問題，以及調整匯差影響。美國廠預計於2024年量產，採用5奈米製程，月產能2萬片。

▲台積電美國存託憑證（ADR）總市值3127億美元，超越三星的2926億美元，居全球半導體業之冠。（圖／路透社）

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